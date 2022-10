Edgar Wright: No en contra de las sagas, pero debe haber proyectos originales

Jose Oliva

El cineasta y guionista británico Edgar Wright, director de la trilogía de zombies protagonizada por Simon Pegg y Nick Frost, ha dicho este sábado en el Festival de Cine Fantástico de Sitges que no está en contra de las sagas, pero cree que en el cine "debe haber proyectos originales".

Tras el éxito de aquella trilogía ("Zombies party", "Arma fatal" y "Bienvenidos al fin del mundo"), Wright ha preferido, ha dicho, "proyectos más personales alejados de las sagas serielizadas" como "Baby driver" (2017) o la más reciente "Última noche en el Soho" (2021).

Wright, que este noche recibe el premio Máquina del Tiempo del festival, reconoce que "sagas como 'Star Wars', 'Alien' o 'Terminator' fueron en su momento originales, pero Hollywood tiene la obsesión de hacer la misma saga una y otra vez, dando vueltas siempre sobre la misma idea".

A su juicio, "es bueno para la industria que entre sangre nueva, que se preste apoyo a ideas nuevas".

Además de dirigir la trilogía de los zombies, en la que "Zombies party" es su preferida, Wright siempre ha dirigido guiones propios, e incluso "Scott Pilgrim", basada en un cómic, quiso escribir el guion porque "quería desarrollar la historia de una manera muy particular", pero "en el futuro no quiere decir que no vaya a dirigir historias que hayan escrito otros".

Para Wright, "escribir es más difícil que dirigir", aunque le gusten ambas cosas; y confiesa que imagina las escenas antes de escribirlas.

Al director británico le gusta ponerse restos a sí mismo, por lo que no descarta volver a la comedia. "No me gusta repetirme".

Con este espíritu afronta su nuevo proyecto, "The running man", basado en una novela de Stephen King, que ya tuvo un precedente en forma de película en 1987, protagonizada por Arnold Schwarzenegger.

Wright coescribirá la historia con Michael Bacall, y aunque no ha querido hablar de este nuevo trabajo por "superstición", ha sentenciado dando alguna pista: "Soy un gran fan del libro de Stephen King".

Encantado de estar en Sitges, de haberse encontrado con uno de sus admirados directores del género, Dario Argento, "alguien muy creativo e inventivo capaz de estirar el presupuesto en sus películas", Wright no ha querido imaginar qué película podría llegar a hacer inspirándose en la situación política de su país y el largo periplo del féretro de Isabell II durante diez días: "No quiero ir al cárcel, prefiero no meterme en problemas", ha bromeado.

Por otra parte, la sección Midnight X-treme del festival vuelve hoy, tras dos años de ausencia, con la entrega del premio Máquina del Tiempo al británico Neil Marshall, en honor a toda una carrera dedicada al cine fantástico y de género.

El director de clásicos como "The Descent", de capítulos de la serie "Juego de Tronos" o, más recientemente, "Hellboy", presenta en esta ocasión su nuevo trabajo, "The Lair", una cinta de acción y terror que enfrenta a soldados de la fuerza aérea británica con monstruos mutantes en el árido suelo de Afganistán.

Marshall ha dicho que en origen "The Lair" era "un proyecto nacido durante el confinamiento, con poco presupuesto, que se iba a rodar en el desierto, pero al final no se hizo y quedó guardada la idea de rodar algo en un lugar con mucho calor, con un reparto mínimo y pocas localizaciones".

Pero finalmente, ha añadido, "la película fue creciendo y acabamos rodando en Afganistán, con búnkeres y haciendo una gran producción. Me encanta mezclar géneros, guerra, terror y ciencia ficción".

Con su futura película, "Duchess", que ha rodado en Tenerife, ambientada en el oscuro mundo del contrabando de diamantes, Wright confirma "un giro" en su carrera, cambiando algo de género, para hacer "una película de gángsteres y acción", aunque siga colando "mucha sangre, vísceras y violencia". EFE.

