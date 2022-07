Ecoterror y mucho cine de género español destacan en el 55 Festival de Sitges

La 55ª edición del Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges pondrá el acento en el ecoterror en algunas de sus películas y desplegará una "buena cosecha" de cine español de género, en un año en el que el certamen conmemora el 40 aniversario del estreno de "Tron".

El director del festival, Ángel Sala, ha avanzado este miércoles en la habitual presentación estival de la programación que el premio Máquina del Tiempo en Sitges 2022 será para el director, productor y guionista británico Edgar Wright, responsable de la trilogía formada por "Zombies Party", "Arma fatal" y "Bienvenidos al fin del mundo", realizada con los actores Simon Pegg y Nick Frost.

El director de cine de género Neil Marshall, que inició su carrera hace más de veinte años con "Dog Soldiers", una de las películas de terror británicas más populares de todos los tiempos, a la que siguió el gran éxito de taquilla -aclamado por la crítica- "The Descent", que recaudó más de 50 millones de dólares con un presupuesto de solo tres millones, también será reconocido con una Máquina del Tiempo.

El cine español de género "aterrizará poderosamente en Sitges 2022", ha destacado Sala, y entre los títulos que se podrán ver en el Festival figura la angustiosa y perturbadora "Cerdita", el terror rural que supone el debut de Carlota Pereda después de su cortometraje homónimo ganador del Goya; y la esperada "As bestas", de Rodrigo Sorogoyen, un thriller oscuro e incómodo que confirma la carrera fulgurante de su director.

Sitges vivirá el estreno mundial de "Irati", de Paul Urkijo, un habitual del Festival ("Errementari", "Dar-Dar"), que presentará su mitología fantástica ambientada en la Euskadi medieval; y también tendrá lugar el estreno europeo de "Viejos", filme de terror dirigido por Raúl Cerezo y Fernando González Gómez ("La pasajera"), recientemente proyectado en el Fantasia de Montreal, vencedor de la edición Sitges Pitchbox 2016 y protagonizado por Zorion Eguileor.

"Asombrosa Elisa" es el nuevo filme de Sadrac González ("Black Hollow Cage"), un thriller fantástico protagonizado por Asier Etxeandia, Ivan Massagué y Silvia Abascal sobre una niña que quiere vengar la muerte de su madre.

El debut en el largometraje de Luis Tinoco con "La paradoja de Antares" también se verá en Sitges en estreno europeo, una historia de ciencia ficción sobre una científica que se enfrentará a un difícil dilema.

Entre las últimas novedades del cine de género internacional, Sala ha mencionado de manera especial "Halloween Ends", que cierra la trilogía de David Gordon Green, en este caso desarrollada cuatro años después de los hechos de "Halloween Kills".

La ópera prima de Goran Stolevski, "You Won't Be Alone", llevará una buena dosis de folk-horror al Festival, ambientada en un aislado pueblo de montaña en la Macedonia del siglo XIX y protagonizada por Noomi Rapace.

"After Yang", la cinta de ciencia ficción futurista de Kogonada con Colin Farrell se verá también en Sitges, un filme delicado sobre un mundo posthumano; y el thriller psicológico "Resurrection", de Andrew Semans con Rebecca Hall y Tim Roth, renueva el género huyendo de clichés con la historia de una mujer de éxito enfrentada a traumas del pasado.

El futuro postapocalíptico se explora en "Vesper", de Kristina Buozyte y Bruno Samper, distopía belga que construye un mundo después del colapso del ecosistema terrestre; y también desde Bélgica llegará "Megalomaniac", cinta fantasmagórica y gore dirigida por Karim Ouelhaj, vencedora de Fantasia 2022.

Las producciones asiáticas llegan con energías renovadas a la programación con propuestas como la surcoreana "Emergency Declaration", de Han Jae-rim, con un avión comercial que se ve obligado a hacer un aterrizaje de emergencia; o el japonés Takashi Miike, que cierra la trilogía "The Mole Song" con "The Mole Song Final", una alocada comedia sobre un policía de incógnito que se convierte en yakuza.

En el terreno de los documentales, el título que abrirá Sitges Documenta será "Lynch/Oz", de Alexandre O. Philippe, que explora la obsesión de David Lynch por el clásico de Victor Fleming de 1939, "El mago de Oz".