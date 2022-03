Echanove utiliza el humor como escudo en la antibelicista "Ser o no ser"

Inmaculada Tapia

Risa, drama, ternura, miedo y conflicto armado, el pasado regresa en "Ser o no ser", un espectáculo que nace de la película de Ernst Lubistch, que dirige y protagoniza Juan Echanove, quien afirma que se trata de una obra que "invita a la reflexión desde el humor" en un momento en el que volvemos "a repetir la historia".

El actor protagonista de títulos teatrales como "La fiesta del chivo" o "Los hermanos Karamázov" se pone al frente del elenco de "Ser o no ser", que se estrena 17 de marzo en el teatro La Latina de Madrid, una adaptación de Bernardo Sánchez.

La historia cuenta los avatares de una compañía de cómicos polacos, que intentando lidiar con su vida se ven involucrados, en la Varsovia de 1939, en la Segunda Guerra Mundial, en la invasión de Polonia, sorteando a la Gestapo, en medio de una crisis conyugal. "El matrimonio Tura -interpretado por él y Lucía Quintana- y quienes les rodean tienen que salir airosos de muchas situaciones".

"Hemos vuelto a repetir la historia", se lamenta Juan Echanove (Madrid, 1963), quien señala que el público celebra la comedia en el teatro y vibra con ella.

Un montaje, que ya estaba preparado antes de que se produjera el conflicto de Ucrania, en el que tantas similitudes encuentra con el pasado, "que invita a la reflexión desde el humor".

"La peor de las censuras es la autocensura. El humor no tiene límites", advierte Echanove, que el único límite que le pone es el de la falta de respeto. "Si el humor surge de la humillación del contrario, entonces no me interesa".

Asegura que le gusta el humor "luminoso, la brillantez en el lenguaje", le asombra y valora la velocidad de reacción en las personas, "las que son ágiles en la respuesta". Compara el humor bueno con un partido de tenis "de esos que no olvidas". "Esos excitantes en los que la pelota va de un lado a otro sin descanso y estallas cuando acaba".

Así son los diálogos que se establecen entre el matrimonio Tura, que "se ponen cachondos con la brillantez de las respuestas de cada uno y con las pullas que se tiran", una relación, explica Lucía Quintana, que les gusta vivir así, que tiene que ver con su inteligencia. "Se ríen de ellos mismos y ponen en jaque al otro".

La actriz ve en el teatro un lugar para "cuestionar la realidad, ver el horror desde el humor", señala que es oportuno sentarse con distancia a valorar los hechos en profundidad, "una situación dolorosa" que abordan también con ternura, de la que hacen "comedia sin frivolizar. La comedia hay que tomársela muy en serio".

Una función habla de la solidaridad, del valor, de la generosidad de un grupo de actores. "Una obra antibelicista y muy necesaria", de las que crean afición para volver al teatro, apunta.

Un montaje que para Echanove significa una conversación con todas las personas que le "han regalado el oficio del teatro", entre las que se encuentra la presencia de Rafael Azcona, Paco Reguerio, Alfredo Alcón o Calixto Bieito, entre otros.

"Gente que ha construido el teatro cuando era difícil plantear dramaturgias que tenían que ver con la teatralidad y eso se convierte en una ceremonia íntima cuando hago la función".

A pesar de ello, asegura que no se deleita en la melancolía, esa llamada de teléfono mental a "mis fantasmas es muy cómica. En ella, me dicen cosas muy cómicas y yo me las apunto".

Nicolás Illoro pone el contrapunto a esta pareja de cómicos, que con él se convierte en trío. Illoro interpreta a un joven patriota, un aviador de la Raf, que convierte la historia en un vodevil.

"A pesar de ello, es una comedia profunda, aunque te rías, y en algunos momentos ves cómo la gente se ríe, pero de manera amarga".

Con más de cuatro décadas en la interpretación, Echanove subraya que su profesión es su vida. "Vivo mi vida, así". Una trayectoria en la que ha habido de todo, cine, televisión y "siempre teatro. Soy muy afortunado nunca hubiera imaginado una vida tan maravillosa y deliciosa".

"Tengo más edad de la que tengo", cuenta el actor que ha convivido más con gente de una generación de mayor a la suya y que desarrolla su trabajo con gente más joven.

"Es estupendo porque lo encuentro un equilibro natural, la aportación de gente joven es enriquecedora. Tengo mucha suerte", concluye.