Echanove destaca el salto internacional de nuestras series por su calidad

El actor madrileño Juan Echanove ha defendido el enorme nivel de las producciones audiovisuales que se hacen hoy día en España y ha afirmado que no le sorprende "que haya producciones que hayan dado el salto internacional y se estén viendo en otros países, porque tienen mucha calidad.

Durante una entrevista con Efe, en el marco del XII Festival Internacional de Cine Bajo la Luna-Islantilla Cinefórum de Huelva, que le ha concedido el premio Luis Ciges, máximo galardón honorífico del certamen, Echanove ha reflexionado sobre la actualidad de las artes escénicas españoles y ha dicho que "el cine en general a mí me sigue seduciendo y encantando, pero lamento que no haya más producción y posibilidades de acceder a la exhibición.

Sobre las series que se hacen en televisión -acaba de terminar de grabar "Desaparecidos" para Telecinco-, ha declarado que la verdad es que hay una gran cantidad de proyectos audiovisuales en televisiones generalistas y plataformas, con resultados que son buenos y excelentes, como lo han sido siempre, no me sorprende, con series emblemáticas que no sólo funcionan en nuestro arco visual en la audiencia, sino que han dado el paso a la dimensión internacional.

Sobre series como "La casa de papel", ha explicado que sitúa al audiovisual español en un sitio que se merece, mientras que en otra de sus facetas, el teatro, ha explicado la dificultad que hay hoy en día para mantener obras en cartel, porque hay teatros diseminados por el territorio que son de otro tiempo y es difícil mantenerlos como merecen, de modo que antes podías hacer una gira de año y medio con 350 representaciones pero hoy día hacer 100 ya es una heroicidad.

Echanove ha mostrado, por otra parte, su "enorme agradecimiento al festival de Islantilla por el premio que le concede este año y ha destacado su satisfacción por que el galardón lleve el nombre de Luis Ciges, con el que tuve la suerte de compartir profesión y amistad y compartir títulos como "Divinas palabras", "La mujer infiel" o "El vuelo de la paloma".