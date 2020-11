Dulce Pontes: "Con España tengo una relación muy privilegiada"

La cantante lusa Dulce Pontes ha ingresado en la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), a la que confía sus derechos de representación del repertorio en todo el mundo en una unión muy natural y positiva, con la que la vocalista se encuentra en familia.

Madrid es la capital en la que más he actuado en toda mi vida, y con España tengo una relación muy privilegiada, además de una gran estima recíproca con su público, ha indicado la artista, que mañana dará un concierto en Palma de Mallorca.

Como sabéis, desde hace mucho tiempo, mis derechos estaban en el aire, ha explicado durante una rueda de prensa en la sede territorial de la SGAE de Madrid, junto a su presidente, Antonio Onetti.

Pontes ha recalcado su alegría por esta colaboración tan positiva, así como la importancia de la música en tiempos de pandemia.

Dulce José da Silva Pontes (Montijo, Portugal, 1969) alcanzó la fama en los inicios de los noventa, representando a Portugal en Eurovisión y convirtiéndose en artista de renombre gracias a su segundo disco, Lágrimas. Un álbum que erigió a la portuguesa como nueva fadista de su generación, además de como un referente en fusión y renovación de este género musical, incluyendo ritmos de diferentes procedencias.

Una carrera de proyección internacional, que llevó a la artista, una irreverente fadista fuera de la norma, a actuar sobre escenarios como el Royal Albert Hall en Londres o el Carnegie Hall en Nueva York, además de colaborar con artistas de la talla de Ennio Morricone, con quien grabó el disco Focus en 2003 y cuyas canciones sonarán en su concierto de mañana, en el Trui Teatre de Palma de Mallorca, donde según adelanta, también tendrán gran relevancia los temas de su último álbum, Peregrinaçao.

Mi misión en el mundo es la música, y cantar es mi forma de respirar, necesito estar cerca de la gente y cantarles, siento que me ayudo a mi misma y también a los demás, explica sobre su actuación de mañana en tiempos de pandemia, en la que además sonarán mezclas del folclore portugués con ritmos cubanos, aunque, según ha resaltado sobre el repertorio, cantará lo que el público pida.

Y es que, aunque la fadista lleve más de treinta años sobre el escenario, afirma mantener su ímpetu y emoción al enfrentar los conciertos, una sensación que ahora, debido a la crisis sanitaria, ve incrementada: cada vez que canto es como si fuera la última, y esto ahora ha ganado más sentido que nunca.

Sobre la etapa del confinamiento, ha recordado haber vivido día a día, aunque ha reconocido que al comienzo no compuso ningún tema: en marzo no me apeteció componer con todo lo que estaba sucediendo, después y poco a poco empecé a hacerlo, ha explicado la cantante, para quien la música juega un papel fundamental en tiempos difíciles: el arte es la expresión máxima de comunicación porque va directamente a la emoción.

La música nos ayuda mucho, y no hablo solamente de la mía, ha dicho Pontes, que ha confesado que durante la cuarentena ésta ha jugado un importante papel en su día a día, en el que ha escuchado mucho a Debussy.

Una reivindicación de la cultura con quien ha coincidido el presidente de la SGAE Antonio Onetti, quien ha señalado que poder presentar de forma presencial la incorporación de Dulce Pontes es una gran noticia. Onetti, también ha resaltado la importancia de que una artista internacional como Dulce Pontes confíe en nosotros dejando que administremos su repertorio y derechos en todo el mundo, una labor en la que, ha afirmado, la SGAE se dejará la piel.

Madrid es la capital en la que más he actuado en toda mi vida, y con España tengo una relación muy privilegiada además de una gran estima recíproca con su público, ha dicho Pontes sobre esta nueva colaboración, que ambas partes estiman larga y positiva.