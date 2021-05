Dua Lipa, Massive Attack, Gorillaz, Lorde y Nick Cave,en Primavera Sound 2022

Dua Lipa, Massive Attack, Gorillaz, Lorde, Beck, Tyler The Creator y Nick Cave son algunas de las estrellas que actuarán en la próxima edición del Primavera Sound, que se celebrará en Barcelona y Sant Adrià de Besos entre los días 2 y 12 de junio de 2022, tras la anulación de las ediciones 2020 y 2021 por la pandemia.

Según ha informado este martes el festival, la edición 2022 será "la más ambiciosa", con más fechas, más artistas y más aforo que ninguna de las precedentes.

Pavement, Tame Impala, The National, The Strokes, Jorja Smith, Interpol, Megan Thee Stallion, Yeah Yeah Yeahs, Disclosure o Jamie XX también estarán presentes en este evento multitudinario, que celebrará su 20 aniversario con 500 conciertos, entre ellos la anunciada vuelta de Antònia Font, y un cartel paritario en el que la práctica totalidad de los nombres anulados en 2021 estarán en 2022, además de otras muchas propuestas.

La escena nacional también estará presente con Maria del Mar Bonet, C.Tangana convertido en El Madrileño, Bad Gyal, Amaia, Manel, Za! & La Transmegacobla, La Mafia del Amor, Sen Serna, Tarta Relena, Renaldo & Clara y Rigoberta Bandini.

Primavera Sound ha hecho hoy pública la programación del festival a través de un vídeo difundido en redes en el que la cantante María José Llergo ha recitado el larguísimo cartel.

Un vídeo rodado en parte en la sala Apolo de Barcelona, una de las muchas que adquirirán protagonismo en el Primavera 2022, ya que acogerán la programación entre semana de un festival que se prolongará, por primera vez en su historia, a lo largo de dos fines de semana.

El Parc de Fòrum, tradicional centro neurálgico del festival, será la sede de los conciertos de fin de semana, pero ampliará el espacio disponible para alcanzar una capacidad de entre 75.000 y 80.000 personas.

Los dos fines de semana de conciertos en el Fórum, el de 2 al 6 y el del 9 al 12 de junio, tendrán carteles distintos y "todavía quedan algunas sorpresas por desvelar", según han señalado los organizadores en un comunicado.

Por el momento, el cartel lo forman 413 artistas que ofrecerán más de 500 actuaciones, ya que la mayoría de ellos actuará una sola vez, pero algunos lo harán dos, e incluso más, repartidos entre los dos fines de semana y Primavera a la Ciutat.

"Será una edición extraordinaria que se explica por la combinación entre los dos años sin festivales que hemos tenido que afrontar y el deseo de celebrar el veinte aniversario de Primavera Sound como se merece", han aclarado en el comunicado.

El primer fin de semana recuperará actuaciones anuladas por la pandemia, como las de The Strokes, Tyler The Creator, Pavement, Tame Impala, Massive Attack, Gorillaz, The National, Jorja Smith y Beck.

Pero también hay sorpresas, como el retorno de Bauhaus, la presencia de Charli XCX, la electrónica de Disclosure, el argentino Duki, los beats de Jamie xx y la chilena Paloma Mami.

El segundo fin de semana se centrará en los artistas que han alcanzado el estrellato o presentado nuevos trabajos durante los últimos meses, como Dua Lipa, que ha sido el anuncio más celebrado en las redes, Big Thief y M.I.A.

El inabarcable cartel se cerrará con un fin de fiesta diurno en la playa el 12 de junio con Nina Kraviz, Amelie Lens y Peggy Gou, acompañadas por el dj set de Nicola Cruz, Monolink, Anika Kunst, Chaos in the CBD, Héctor Oaks, Joyhauser y Malika.

Según ha informado el Festival, todas las entradas ya adquiridas para las ediciones de 2020 y 2021 permitirán asistir a uno de los fines de semana del Primavera Sound 2022, que el comprador deberá escoger, y también será posible pedir la devolución del dinero.