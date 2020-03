Dua Lipa aplaza gira por el coronavirus y llegará a España en febrero de 2021

Dua Lipa ha anunciado este martes las nuevas fechas de sus conciertos en España: en el Palau Sant Jordi de Barcelona el Día de los Enamorados, el 14 de febrero, y el Wizink Center de Madrid dos días después como broche en principio definitivo a su gira continental.

Las entradas, según ha informado su promotora española, siguen siendo válidas para las nuevas fechas.

Con el nuevo calendario de su gira europea, cambiado por la crisis de coronavirus, Lipa (Londres, 1995) empezaría sus conciertos el próximo 10 de mayo en Copenhague y ofrecería unos pocos espectáculos en ciudades del norte de Europa como Estocolmo y Oslo y en Viena.

Tras un largo parón, retomará la gira en enero de 2021 en Reino Unido para después recuperar el resto de citas aplazadas por la pandemia.

El objetivo de este "tour" es la presentación de su esperado segundo disco de estudio, "Future Nostalgia", que se publicará este viernes 27 de marzo, con una semana de anticipo sobre lo previsto por la filtración del mismo en internet.

"Cada vez que hablo de mi álbum, me emociono y siento que se me saltan las lágrimas un poco, en gran parte por los acontecimientos y la incertidumbre de las últimas semanas", declaró emocionada este martes durante un encuentro telemático con sus seguidores en el que esperó traer con él "algo de felicidad".

Hasta el momento se han editado de manera oficial tres anticipos de "Future Nostalgia": el corte que le da título y las canciones "Don't Start Now" y "Physical", cuyo colorido y vistoso videoclip fue rodado por la productora española Canadá en Barcelona.

Este miércoles se lanzará otro nuevo sencillo, "Break My Heart", el cual contiene un extracto de "Need You Tonight" de la mítica banda australiana INXS.