Drew Goddard, Kim Ji-woon y Adam Green, en el Maratón Sorpresa de Sitges

Las películas "Bad Times at the El Royale", de Dres Goddard, "Illang: The Wolf Brigade", de Kim Ji-woon, y "Victor Crowley", de Adam Green, conforman la tradicional Maratón Sorpresa de la madrugada del domingo, según ha desvelado hoy el Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges.