La dramaturga Rosa J.Devesa salta a la dirección con un musical sobre la adicción al móvil

La dramaturga valenciana Rosa J. Devesa ha dado el salto a la dirección con un musical familiar sobre la adicción a los móviles, en el que no busca "demonizar" las nuevas tecnologías sino reflexionar sobre los peligros de su abuso y de no dar el acompañamiento necesario a los menores cuando entran a ese mundo.

Soy la primera que escribí esta obra porque miraba a mi alrededor y me daba cuenta de que estamos perdiendo el contacto, los vínculos, las miradas entre nosotros, tanto los mayores como los pequeños, explica a EFE la autora y directora de 'Apaga'm que m'encenc' ('Apágame que me enciendo').

El musical, estrenado en el Teatro Círculo de Benimaclet (València) y que podrá verse hasta el 1 de octubre, cuenta la historia de Nika, una niña de 8 años a la que le acaban de comprar un móvil y que, a falta de supervisión, provoca que le entre un virus al móvil de su madre, quien pierde cosas del trabajo pero también recuerdos muy queridos.

La peripecia de la niña (encarnada por la actriz Helena de Luis) para intentar recuperar los contenidos del móvil de la madre (Rebeca Artal-Dato) centra este espectáculo, con música compuesta por Neira y vestuario, atrezzo y escenografía a cargo de Artur Caellas y Meritxell Ventura, quienes han creado piezas a partir de ropa reciclada. Usar bien el móvil

Devesa considera "muy necesario" hablar sobre los móviles, una tecnología que "ha venido para quedarse", por lo que más que reivindicar que no se utilicen hay que ser "conscientes" de que hay que "usarlos bien" y de que a veces al acceder con ellos en Internet "aceptamos todas las 'cookies' sin saber adónde van nuestros datos y quién los usa".

La obra "no es crítica solo con que los niños estén enganchados al móvil, sino también con los padres, que no se dan cuenta de que son un referente" para ellos, explica la autora, quien ve "un poco contradictorio" que se pida a los hijos que dejen el móvil cuando los adultos que les rodean "no dejan de mirarlo todo el rato".

Se trata simplemente de "hacer un buen uso" de los móviles y de que los padres estén pendientes "de dónde entran los hijos" en Internet a través de ellos y no se los dejen por tiempo ilimitado, porque a partir de determinadas horas de uso puede causar ansiedad, precisa la fundadora de la compañía teatral SaludArte.

Esta especie de "cuento musical" en pequeño formato trata además otros temas de trasfondo, como la amistad, la familia o las relaciones intergeneracionales, pues según reivindica Devesa "al final, quien va a estar contigo y a apoyarte será una persona y no una máquina, aunque esta te entretenga todo el rato y solo la tengas que cargar para que siga contigo". Cuarta obra de Devesa

Este musical "alternativo, personal y muy diferente" en palabras de su creadora es la cuarta obra que escribe en siete años esta dramaturga de Sueca (Valencia), tras 'La teta lisa', sobre el cáncer de mama, y 'Me da miedo la noche' y 'Agua!', sobre memoria histórica.

Sin embargo, se trata de la primera que dirige, pues las dos directoras en las que había pensado no podían hacerlo cuando llegó el momento y desde su entorno le preguntaron aquello de "¿por qué no lo haces tú?".

"Y con todo el miedo del mundo, me puse a leer como loca libros de dirección, a aplicar lo que he aprendido como actriz y como ayudante de dirección en los espectáculos en los que he estado, y di el pequeñito salto de estar en segunda fila a que de repente tu visión es la que cuenta", rememora a EFE mientras agradece la confianza recibida.

Como en todas sus obras, Devesa ha elegido a mujeres para protagonizarlas y para conformar gran parte del equipo, pues según destaca "la visión de género" la lleva "de serie" desde hace muchos años e intenta siempre rodearse de ellas a la hora de trabajar.