El drama turco "Brother's Keeper" gana la Luna de Valencia en Cinema Jove

La película "Brother's Keeper", del director turco Ferit Karahan, ha resultado ganador del premio Luna de Valencia al mejor largometraje del Festival Internacional Cinema Jove, que esta tarde clausura su trigésimo sexta edición.

El drama ambientado en un internado del este de Anatolia también se ha alzado con el premio del público en el festival internacional de cine organizado por el Institut Valencià de Cultura, según un comunicado de la organización.

El filme de Ferit Karahan lleva a cabo una reflexión sobre el creciente autoritarismo de la política turca y la represión sobre la población kurda, según las fuentes, que indican que el jurado ha valorado "su capacidad de traspasar fronteras gracias a un viaje emocional lleno de crítica y sentido del humor".

La ópera prima rusa "The Whaler Boy", de Philip Yuryev, ha sido destacada en las menciones especiales del jurado a la mejor fotografía y dirección, "por captar, de forma sensible y precisa, los sentimientos humanos más profundos y la fuerza sobrecogedora de los paisajes".

También por "su hábil manejo del lenguaje cinematográfico, en todos sus aspectos y al máximo nivel, para construir una película sencilla y emotiva que llega dentro y permanece".

El premio a la mejor interpretación ha sido "ex aequo" para el actor de "The Whaler Boy", Vladimir Onokhov, y a la actriz de "Looking for Venera", Kosovare Krasniqi, por "el magnetismo de las actuaciones de estos dos protagonistas, que sostienen sus respectivas películas".

La mención especial del guión la reciben Raphaël Balboni y Ann Sirot por la belga "Madly in life", según las fuentes del Festival.

Por su parte, el premio del Jurado Joven al mejor largometraje ha correspondido a "Ectasy", el ensayo elíptico, retrato de la experiencia de una joven con la anorexia, de la directora brasileña Moara Passoni, que también recibe el Premio CIMA, otorgado por la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales.

En la Sección Oficial de Cortometrajes, la Luna de Valencia ha sido para "Rehearsal" del director nigeriano Michael Omonua.

En la Sección Oficial de Webseries, la Luna de Valencia ha sido para la original serie argentina "1 de esos días" de Andy Gorostiaga, que puede verse a través de Instagram.

La también argentina "Cross", de Martin Vatenberg, se lleva el premio del público a la mejor webserie y obtiene mención especial al mejor reparto, mientras que "The Communist's Daughter", de Leah Cameron, obtiene el premio del jurado joven a la mejor webserie, con menciones especiales en fotografía y música.

Por último, el premio Feroz de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España es para el cortometraje español "Dana", de Lucía Forner.