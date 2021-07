Dos compañías, nuevas socias del único teatro de Las Ramblas de Barcelona

T de Teatre y La Brutal, dos compañías de teatro de reconocida solvencia, han entrado a formar parte del equipo que gestiona el Poliorama junto 3XTRES, para "seguir resistiendo en Las Ramblas, que lamentablemente se está vaciando de cultura", según el director de Anexa, Toni Albadalejo.

T de Teatro, una compañía que ha creado catorce espectáculos desde que nació en 1991, entre ellos "Delicades" y "E.V.A.", y La Brutal, fundada por David Selvas, Julio Manrique y Cristina Genebat, se suman a 3XTRES, empresa de la que forman parte Tricicle, Dagoll Dagom y Anexa, que lleva veinticinco años al frente del Poliorama, el único teatro que resiste en Las Ramblas, tras el reciente cierre del Club Capitol.

"Somos todos gente de teatro que amamos el teatro y queremos seguir ofreciendo a las compañías este maravilloso escenario, en una ciudad en la que los teatros medianos están desapareciendo", ha señalado Anna Rosa Cisquella, de Dagoll Dagom, que ha reconocido que mantenerse en Las Ramblas es difícil porque "el alquiler es muy alto y hay pocas ayudas de la Administración", pero que no está dispuesta a tirar la toalla.

La primera temporada de los nuevos socios la abrirá el próximo 17 de septiembre "La Fiesta del Chivo", protagonizada por Juan Echanove, tras su paso por el Teatro Infanta Isabel de Madrid.

"En Madrid, a veces dicen que no hay manera de actuar en Barcelona y no es verdad. Es cierto que tenemos pocos teatros medianos y no damos abasto para absorber todas las producciones que nos gustaría absorber, pero siempre estamos abiertos a las propuestas de calidad que vienen de fuera, como la obra de Imanol Arias de la pasada temporada, que fue muy bien acogida en Barcelona", ha puntualizado Cisquella.

También en septiembre, el Poliorama programará "Ovelles", una reflexión, en clave de humor, sobre la frustración de las nuevas generaciones marcadas por la crisis, que triunfó en la sala Flyhard de pequeño formato y ahora hace el salto al medio.

Entre las producciones propias de las compañías que forman parte del equipo gestor del Poliorama destaca "T'estimo si he begut", que llegará en otoño tras una extensa gira por Cataluña, y la reposición del musical "Forever young", de Tricicle.

Dagoll Dagom estrenará su primer musical para niños titulado "Bye bye monstre", inspirado en el pasado confinamiento, mientras que Anexa también apostará por el público infantil con "Dansa per tutti", de Sol Picó y Edu Pericas.

Además, el miembro de Tricicle Paco Mir dirigirá la comedia palatina "El perro del hortelano", de Lope de Vega, en versión reducida.