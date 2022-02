Donostia revive en una exposición la emoción de los conciertos en directo

San Sebastián fue durante muchos años una parada ineludible para las bandas de rock internacionales. A ese impulso que se dio en esta pequeña ciudad a los conciertos en directo a finales de los 70 y en los 80, se sumó en 1991 la promotora Get In, que celebra su 30 aniversario con una exposición.

La sala Patio del centro de cultura contemporánea Tabakalera acoge esta muestra, todo una inmersión en lo vivido fuera y detrás del escenario durante estas tres décadas, en las que, de la mano de Get In, han pasado por San Sebastián músicos y grupos como Bruce Springsteen, Pink Floyd, Neil Young, The Who, Oasis, U2, Iron Maden y Guns N'Roses.

Bob Dylan, Tom Waits, Elton John, Coldplay, Bon Jovi, Massive Attack, Pet Shop Boys, Pearl Jam, Pixies. R.E.M., Metallica y Deep Purple son parte también de esta impresionante lista. Los carteles de sus conciertos pueden contemplarse en la exposición, "Get In 1991-2021. Back Stage", abierta desde este viernes hasta el 6 de marzo.

Para el público de más edad tiene mucho de viaje nostálgico y para los aficionados cuyas entradas para un concierto han ido acompañadas siempre de un código QR, puede suponer su primer acercamiento a los tiques de papel, de los que la promotora donostiarra guarda una importante colección.

Esas entradas se muestran en varias vitrinas, con las que se inicia el recorrido por una exposición en la que tienen también su espacio los artistas nacionales y que cuenta con un escenario en el centro de la sala, en el que, si las restricciones anticovid cambian, también se montará algún concierto.

Los organizados por Get In en estos 30 años superan los 12.000, según su director e impulsor, Iñigo Argomaniz, a quien han acompañado este viernes en la presentación de "Backstage" el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, el responsable de Promoción Cultural de la Diputación de Gipuzkoa, Patxi Presa, y la directora de Tabakalera, Edurne Ormazabal.

Ha intervenido además el comisario de la muestra, Cheli Lanzagorta, quien ha reconocido la labor de los "padres fundadores", de aquellos precursores que antes de Get In hicieron posible que San Sebastián conformara con Madrid y Barcelona el "triángulo" de los grandes

