Donna Leon: Escribo porque es divertido y puedes hacer lo que quieras

Jose Oliva

"Escribo porque es divertido, porque puedes hacer lo que quieras", confiesa la escritora norteamericana Donna Leon, que acaba de publicar en España "Una historia propia", una suerte de autobiografía en la que ella es la protagonista.

En un encuentro virtual con la prensa, Leon ha dicho este viernes que "si escribes ficción puedes hacer que pase cualquier cosa, por lo que esa atracción por la escritura tiene que ver también con el poder".

Además, no oculta que se divierte mucho escribiendo juegos de palabras que funcionan en el texto en inglés original, "frases muy divertidas, casi imposible, que me producen muchísimo placer".

En las páginas afloran dos de sus pasiones vitales, la ópera y la literatura, "ambas son hermosas, conmueven el corazón, exponen emociones crudas, sin ninguna clase de maquillaje ni de disfraz", y eso tiene que ver, dice, con su "fascinación por las personas".

En la literatura y, sobre todo en la ópera, añade Leon, "se eliminan los actos cotidianos y quedan las vísceras, esos momentos apasionados de la ópera", hasta el punto que cuando ve en la calle a dos personas que discuten le aterra, pero "esa misma situación en el escenario se vuelve hermosa".

Asegura que "Una historia propia" (Seix Barral en castellano y Edicions 62 en catalán) no nació de una necesidad, fue accidental, revela Leon: "Hace 25 años escribí para algunos medios suizos, ingleses y alemanes varios artículos, que fueron publicados, pero el año pasado mi editorial suiza me preguntó si me importaría que recopilase aquellas historias, las releí y algunas me hicieron reír, así que accedí a que se editaran".

Desde su infancia en Nueva Jersey hasta sus increíbles aventuras en el Irán de la revolución, China o Arabia Saudí, Donna Leon narra en el libro episodios de una vida extraordinaria, coronada por su gran historia de amor a la ciudad en la que ha ambientado las novelas protagonizadas por el popular comisario Brunetti.

A pesar de estas extraordinarias experiencias vividas, la escritora cree que en el libro afloran "la vida de una persona normal y corriente".

El historiador griego Tucídides, autor de "La guerra del Peloponeso", decía que "Las historias pertenecen a aquellas personas que las pueden contar", recuerda Leon antes de señalar: "Hubo otros estadounidenses evacuados de Irán como yo tras estallar la Revolución iraní, pero seguramente ninguno ha escrito su experiencia".

Asegura que "incluso después de la revolución de Jomeini encontró personas decentes, cultas, honestas", nunca tuvo un problema, pero admite que "ahora sí me sentiría incómoda en Irán, incómoda pero nada más que eso".

Sigue a distancia Venecia, la ciudad en la que vivió con pasión durante mucho tiempo y a la que fue hace 50 años, cuando te encontrabas por la calle a los venecianos y el fenómeno del turismo masivo no había llegado, pero decidió marcharse. "Hoy hay menos de 50.000 personas viviendo allí, pero recibe 30 millones de turistas al año".

"Salir a comprar pan o vino es una experiencia distinta, porque tienes que esperar y esperar, y empujar y empujar, y así la ciudad, llena de gente, parece menos hermosa de lo que es", ha dicho.

Donna Leon vive ahora en un pueblo pequeño de las montañas de Suiza, a siete kilómetros de la frontera con Italia, en un ambiente tranquilo, con vacas, montañas, aire limpio y en medio del campo, con un vecino que le cede graciosamente el estiércol de sus vacas para abonar el jardín.

A pesar de ser combativa con causas como el medio ambiente o las abejas, la escritora no se deja abatir fácilmente: "El carácter y el espíritu de las personas se desarrolla en los primeros años de vida y yo tuve la suerte de vivir mi infancia en una familia feliz; y aunque pueda ser crítica o desesperanzada por la situación del clima y que no hagamos nada por resolverlo, me sigo despertando por las mañanas alegre".

Revela que espera que haya más libros de Brunetti, no piensa en su jubilación y, mientras, dedica sus esfuerzos a la música clásica y la ópera con la orquesta con la que trabaja, Il Pomo dOro, con la que planea grabar "Jephtha", "Julio César", "Berenice" y "Sémele", de Handel, un compositor que sitúa en la cúspide y que forma con Bach y Mozart su "trilogía de dioses". EFE.

