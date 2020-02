'Dolor y gloria' y 'Klaus', las cintas españolas que aspiran mañana a los Bafta del cine británico

Las cintas de Pedro Almodóvar 'Dolor y gloria' y la película de animación 'Klaus' son las dos representaciones españolas entre las nominaciones de los premios Bafta del cine británico, que se entregan este domingo 2 de febrero, según anunció la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión.

Por un lado, 'Dolor y gloria' competirá en la candidatura a Mejor película de habla no inglesa, en las que también 'The farewell', de Lulu Wang; 'For Sama', de Waad al-Kateab; 'Parásitos', de Bong Joon-ho; y 'Retrato de una mujer en llamas', de Céline Sciamma.

Por su parte, 'Klaus', de Sergio Pablos, optará al premio al Mejor película de animación, galardón al que también aspiran 'Frozen 2', 'Granjaguedon: Vuelve la oveja Shaun' y 'Toy Story 4'.

En el resto de nominaciones, los largometrajes que aspiran al Bafta a la Mejor película son: '1917', Sam Mendes; 'El irlandés', de Martin Scorsese; 'Joker', de Todd Phillips; 'Érase una vez en... Hollywood', de Quentin Tarantino; y 'Parásitos', de Bong Joon-ho.

En los apartados interpretativos, competirán por el galardón a Mejor actriz Jessie Buckley ('Wild rose'), Scarlett Johansson ('Historia de un matrimonio'), Saoirse Ronan ('Mujercitas'), Charlize Theron ('Bombshell') y Renée Zellweger ('Judy').

Por su parte, a Mejor actor aspiran Leonardo Dicaprio ('Érase una vez en... Hollywood'), Adam Driver ('Historia de un matrimonio'), Taron Egerton ('Rocketman'), Joaquin Phoenix ('Joker') y Jonathan Pryce ('Los dos papas').