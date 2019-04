"Dolor y gloria", de Almodóvar, competirá en Cannes

La película "Dolor y Gloria", del cineasta español Pedro Almodóvar, participará en la competición oficial del Festival de Cannes, que comienza el próximo 14 de mayo, según anunció este jueves la organización del certamen.

"Sorry We Missed You" (Loach), "A Hidden Life" (Malick) e "Il Traditore", de Bellochio, son algunos de los títulos mas destacados que competirán en esta 72 edición.