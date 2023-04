Un documental analiza el arte de los grandes baterías de la historia del rock

Un documental que analiza el arte de algunos de los grandes baterías de la historia del rock, "Cuestión de ritmo", llega este viernes a las salas españolas con comentarios de figuras como Roger Taylor, de Queen, o de Taylor Hawkins, el integrante de Foo Fighters fallecido a principios de 2022.

Junto a ellos, en su metraje aparecen otros astros de las baquetas y los platillos como Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), Stewart Copeland (The Police), Cindy Blackman (Santana, Lenny Kravitz), Keith Moon (The Who), Nick Mason (Pink Floyd) y John Bonham (Led Zeppelin).

"Puedes tener ritmo sin música, pero no puedes tener música sin ritmo". Bajo esa premisa, este filme dirigido por Mark Lo analiza algunas de las melodías más icónicas y se centra también en los hombres y mujeres que contribuyeron a gestarlas, "sus pasiones, cultura y energía impresionantes".

Entre la nómina de baterías femeninas a las que "Cuestión de ritmo" ("Count Me In") rinde tributo se encuentran Cindy Blackman (Santana), Emily Dolan Davies (The Darkness) y Jess Bowen (The Summer Set).

El documental, estrenado originalmente en 2021, permitirá a los espectadores conocer material inédito en España en torno a Taylor Hawkins, que fue hallado muerto a los 50 años en una habitación de hotel de Bogotá (Colombia) en plena gira de su banda tras haber ingerido marihuana, antidepresivos, benzodiacepinas y opiáceos, según la autopsia posterior.