El Doctor Music Festival confirma su reubicación en el circuito de Montmeló

El Doctor Music Festival se celebrará en el circuito de Catalunya, en Montmeló (Barcelona), ha informado este martes el fundador de Doctor Music, Neo Sala, que se ha visto obligado a buscar una alternativa a Escalarre (Lleida) tras el informe negativo de la Agencia Catalana del Agua (ACA).

En rueda de prensa, Sala ha confirmado las informaciones difundidas en este sentido en los últimos días, tras conocerse el informe desfavorable del ACA que alertaba sobre el posible riesgo de inundaciones en la zona del Pallars Sobirà en la que estaba previsto celebrar el festival.

El Doctor Music Festival, también conocido como el festival de la vaca, se celebrará del 12 al 14 de julio, las mismas fechas en las que estaba previsto, aunque pasa de cuatro a tres días porque "la primera jornada estaba pensada para dar la bienvenida a la zona de acampada del Pirineo y ahora ya no tiene tanto sentido", según Sala.

El festival mantiene el cartel anunciado hasta ahora, con bandas como The Strokes, The Smashing Pumpkins, Rosalía, Primal Scream o The Chemical Brothers, entre otros muchos.

"En nuestra opinión se ha producido una interpretación muy exagerada y destructiva de la normativa acerca de los riesgos de inundación de un valle que no se ha inundado jamás en verano desde que se conservan datos", ha señalado Sala, visiblemente contrariado.

No obstante, el promotor considera que el circuito de Montmeló es "un buen emplazamiento, internacionalmente conocido, con buenos servicios y que ocupa más de 600.000 metros cuadrados, por lo que es casi tan grande como el valle" en el que quería organizar los conciertos inicialmente.

El festival de la vaca celebró tres ediciones en la zona del Pirineo donde esta vez les ha sido denegado el permiso, entre 1996 y 1998, en las que actuaron David Bowie, Lou Reed, Iggy Pop, Bob Dylan, Massive Attack, Ani Difranco, Blur, Rage Against The Machine, Nick Cave, Patti Smith y Muse, entre otros.

La intención de los organizadores era hacer renacer el evento en el mismo lugar y "con la misma buena energía", pero las circunstancias no lo han permitido y Sala ha culpado de ello "a los que han puesto impedimentos", por lo que cree que "son ellos quienes tienen que indemnizar a quienes habían hecho reservas y ahora perderán su dinero", así como al sector turístico de la zona, que se siente perjudicado.

Para compensar a los habitantes de la zona, Sala ha asegurado que todas las personas empadronadas en la comarca del Pallars Sobirà que lo deseen podrán acudir a Montmeló gratuitamente.

Además, ha anunciado rebajas en los precios porque "la ubicación del recinto, cerca de Barcelona y bien comunicado, reduce los gastos de producción".

En consecuencia, el abono de un día sale a la venta por 62 euros, el de dos días por 120 y el de tres días por 170 euros, por debajo de su precio inicial, por lo que las personas que ya habían comprado abonos podrán pedir que se les devuelva el dinero, si deciden no ir a Montmeló, o que se les pague la diferencia, si siguen dispuestos a asistir.

El Festival ofrecerá todas las actuaciones anunciadas hasta la fecha, excepto Chris Robinson Brotherhood, que tocaba el día que ha sido anulado y no ha podido modificar su agenda.

La actuación de Parquet Courts pasa al viernes día 12 de julio y la de The Smashing Pumpkins al domingo 14, antes de The Strokes, "por el bien del festival y del público", según ha dicho el líder de la banda, Billy Corgan, en un comunicado.

Además, Neo Sala ha anunciado nuevas incorporaciones al cartel, como las de Luciano, Empire Of The Sun, Johnny Marr, Kamasi Wahington y Texas.