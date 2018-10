Disturbed volverá tras 16 años para presentar nuevo disco en Madrid y Barcelona

La banda de rock Disturbed volverá tras 16 años con una doble cita: el 18 de abril estarán en La Riviera de Madrid y al día siguiente en la sala Razzmatazz de Barcelona con su nuevo álbum, 'Evolution', a la venta este viernes.

Desde su formación en 1996, David Draiman (vocalista), Dan Donegan (guitarrista), Mike Wengren (batería) y John Moyer (bajista) han vendido más de 16 millones de álbumes en el mundo entero; la publicación en el año 2000 de su ópera prima 'The Sickness' fue recibida con los brazos abiertos por la escena hard rock.

En 2015 se atrevieron con el himno 'The Sound Of Silence', de Simon & Garfunkel, en una versión incluida en el álbum 'Immortalized' que fue nominada al premio Grammy en la categoría de Best Rock Performance.