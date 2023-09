Diseñadores españoles firman un manifiesto para defender una moda libre de falsificaciones

La apertura de la Semana de la Moda de Madrid ha comenzado este jueves con la firma de un manifiesto contra las falsificaciones, "una acción que destruye empleo, limita la inversión en I+D y la preservación de los oficios y artesanías, patrimonio cultural de nuestro país".

Así lo ha declarado en el Museo Arqueológico Nacional Gerad Giru, el director general de la Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA), quien ha señalado que el 20 por ciento de la ciudadanía española admite haber comprado productos falsificados en los últimos doce meses.

"Una cifra que está por encima de la media de la Unión Europea, que es el 13 por ciento", ha lamentado Giru quien ha recordado que la vulneración de la propiedad industrial apuntala la economía sumergida.

Además de tener dos efectos devastadores: "Por un lado, la evasión de impuestos, con su consecuente impacto en el bienestar social, y, por el otro, contribuyendo a la proliferación de mafias y grupos de crimen organizado", ha advertido.

Los productos falsificados y su baja calidad, no sujetos a controles de seguridad, "pueden poner en riesgo la salud y seguridad de las personas", ha dicho Giru, quien no ha dejado pasar por alto que estos productos ilegales sin ningún tipo de control, "impiden su trazabilidad, vulneran los derechos de los consumidores y eliminan cualquier posibilidad de reclamación".

Tras la lectura del manifiesto, Aida Fernández, directora general de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Modesto Lomba, presidente de la Asociación Creadores de Moda de España (ACME) y los diseñadores participantes en Madrid es Moda, entre otros, han firmado el manifiesto, impreso en un gran panel.

Una rotunda reivindicación contra esta problemática que también se ha materializado en forma de camisetas con originales mensajes contra las copias como "Be originals not a fake" (Sean originales, no falsos); "Intellectual property = future" (Propiedad intelectual = futuro), prendas creadas por la firma EUIPO en colaboración con el diseñador griego JP John Pan.

Después, los flamencos Antonio Carbonell, Miguel Fernández, el Yiyo, y Pepe Montoyita, a ritmo de martinete, se han ocupado de marcar el paso de las modelos que ha exhibido una veintena de prendas de diseño de autor en las que se ha visto la importancia de la creatividad, la investigación y la artesanía.

Antonio Carbonell ha interpretado "El pequeño reloj", un poema de León Felipe al que puso música Enrique Morente.

Al finalizar, las modelos han continuado desfilando por la calle Serrano y la Puerta de Alcalá poniendo en valor en concepto creativo de este temporada: "Cronos, el valor del tiempo".

Las maniquíes han mostrado creaciones de Beatriz Peñalver, Duarte, Duyos, Encinar, Esther Noriega, Juan Vidal, Moisés Nieto, Otrura, Oteyza o Paloma Suárez, entre otros creadores que apuestan y defienden la moda de autor.