El disco más "honesto" de Rita Ora: "Amor propio, por Taika (Waititi) y por el mundo"

Javier Herrero.

Cinco años después de su último álbum de estudio y tras vivir importantes cambios en su vida personal, Rita Ora busca renacer también musicalmente con el disco "más honesto" de su carrera, que se publica hoy como una declaración de amor propio, por su marido, el director de cine Taika Waititi, "y por el mundo".

"Cuando conocí a mi esposo (en torno a 2021) quise capturar el momento, porque me sentía realmente en una nube y empecé a escribir cosas en un diario que se fueron convirtiendo en canciones. Entonces me casé y mi vida cambió, aquella historia se volvía real y quise compartir el viaje con mis seguidores de la manera más sincera posible", explica a EFE sobre la génesis de este trabajo.

Titulado sencillamente "You & I", el tercer disco en la carrera de Rita Ora (Pristina, 1990) toma el relevo a los LP "ORA" (2012) y "Phoenix" (2018) y al más reciente EP junto a Imanbek "Bang" (2021), en una carrera llena de altibajos musicales y emocionales, a destacar la batalla legal que en 2015 emprendió contra su antiguo sello y agencia de representación, Roc Nation, propiedad de Jay-Z.

"Recuerdo sentirme muy abrumada en una etapa de mi vida con lo que estaba pasando con mi trabajo, haciendo malabarismos con todo, sin ver ni a mis amigos ni a mi familia en un momento muy solitario", confiesa a propósito de la inspiración de uno de sus nuevos temas, "Look At Me Now", que habla de encontrar su lugar en el mundo con un halo de esperanza, "porque nunca se sabe qué te espera a la vuelta de la esquina".

Y es que, aunque espoleado por él, "You & I" no habla solo del amor de pareja, sino también "del amor propio y del amor por el mundo", precisa esta artista británica de ascendencia kosovar que vuelve a la música junto a una nueva compañía, BMG, en uno de sus períodos más estables y con letras que llevan su firma e impronta. "Mi ADN completo está impreso en este álbum", ratifica.

"Siendo un disco tan personal, realmente quería profundizar en todo, no solo en estar enamorado de una persona, sino también en quererme a mí misma, a mi yo más joven, a mi yo de ahora", cuenta sobre las razones por las que varias canciones abundan en su infancia y juventud.

Así, en "Girl In The Mirror" no hay reproches a los errores del pasado. "Nos convierten en lo que somos, incluso los más horribles que me hicieron sentir fatal en su momento. Trato de no recrearme en esos fallos, sino en aprender de ellos", cuenta.

En "Notting Hill" rememora una de sus etapas más felices en el popular barrio londinense del mismo nombre. "Recuerdo la energía de los sábados en el mercado, con todas esas personas tan diferentes, como lo eran mis amigos, llegados de muchas partes. Gracias a eso tuve una educación muy rica. Es cuando forjé mi personalidad como Rita Ora, cuando empecé a cantar en vivo en bares y a beber chupitos por solo dos libras. ¡Aquella era la mejor vida!", exclama.

Anclado a sus mejores recuerdos de juventud está el exitoso tema "Praise you" de Fatboy Slim, que con su ayuda ha reconvertido en el primer sencillo del nuevo álbum, "Praising You".

"Es una de las mejores canciones que he hecho nunca. Quería hacerle justicia, porque Fatboy Slim lo fue todo para mí. Recuerdo que tenía 8 años cuando salió su tema. Era un momento grandioso para Inglaterra, especialmente en lo cultural y en la escena nocturna. 'Praise you' conseguía conectarnos a todos y para mí eso es lo que resume la música y el punto en el que se encuentra mi vida", afirma.

Tuvo oportunidad de presentarlo en vivo en el popurrí que protagonizó durante una de las semifinales del último festival de Eurovisión ("Un sueño cumplido", dice quien se declara seguidora del certamen europeo) y ahora prepara la gira que en 2024 le permitirá pasear sus nuevos temas y éxitos como "Anywhere". ¿Quizás también por España? "¿Estás de broma? ¡Por supuesto!", concluye eufórica.