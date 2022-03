Directores de castin piden entrar en los Goya amadrinados por Carmen Machi

Carmen Machi ha pedido hoy que la industria audiovisual incluya a los directores de castin en sus galas de premios durante la presentación de la nueva Asociación Profesional de Dirección de Casting, que la actriz ha amadrinado.

"No están reconocidos dentro de la propia industria, deberían premiarlos igual que a otros departamentos", ha señalado Machi en un acto en la sede de la Academia de Cine.

En declaraciones a Efe Tonucha Vidal, presidenta de la asociación, ha precisado que ya han pedido formalmente a la Academia entrar en los Goya y también han planteado la posibilidad de tener una comisión profesional en esta institución. "Somos conscientes de que no va a ser fácil y de que hay unos tiempos", ha dicho.

Otros de los objetivos con los que arranca esta nueva asociación son el establecimiento de un código deontológico y mejorar "la inclusión y diversidad" en los repartos, para lo cual se ha creado una comisión específica.

Machi ha recordado que el director de castin ha sido una figura "importantísima" en su vida y se ha referido en concreto a Luis San Narciso, que a finales de los 90 la fichó para la serie "7 vidas" que la catapultó a la fama y le abrió las puertas a otros muchos proyectos.

"Me cogió de la mano y me llevó por un camino que desvió por completo mi rumbo como actriz y cambió mi vida; nunca podré agradecer suficiente el bien que me hiciste", ha dicho la actriz a San Narciso, presente en la sala.

Sobre la figura del director de castin también ha destacado "el respeto y la empatía" que precisa trabajar con los actores, que tienen siempre "la emoción a flor de piel" y ha valorado que a veces "tienen un olfato que no tienen los productores".

La asociación agrupa tanto a representantes del cine y la televisión como de las artes escénicas y la publicidad. Se constituyó en enero de 2021 con una junta provisional y en breve convocará sus primeras elecciones.