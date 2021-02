Directora Institut del Teatre no dimitirá y dice que protocolo es "magnífico"

La directora del Institut del Teatre, Magda Puyo, ha asegurado hoy que no dimitirá por los presuntos casos de acoso sexual y abuso de poder denunciados en el centro y ha asegurado que el protocolo contra agresiones, vigente desde 2018, es "magnífico" y que, en todo caso, ha fallado su aplicación.

En una entrevista en TV3, Puyo, a quien los estudiantes piden la dimisión y la de su equipo por estos casos, ha señalado que "a lo mejor" algunos docentes conocían el presunto comportamiento de profesores como Joan Ollé, que a raíz de las denuncias destapadas por el diario Ara ha sido apartado de las clases, pero que "no se puede trabajar con rumores de pasillos".

Sobre las peticiones del alumnado para que dimita, la directora ha afirmado: "Cuando hay problemas no me planteo dejarlo porque me parece muy cobarde, cuando hay problemas me planteo trabajar".

Puyo ha asegurado que el Institut del Teatre, que ayer pidió formalmente disculpas públicas por los hechos, está al lado de las víctimas y que está trabajando para corregir los errores que haya podido cometer.

"A lo mejor se han tomado medidas, pero eran medidas que no llegaban al fondo de la cuestión, por esto ahora necesitamos a especialistas en este tema", ha admitido.

En este sentido, ha considerado que la aplicación del Protocolo para la prevención, detección y actuación del acoso sexual, por razón de sexo, orientación sexual y/o identidad de género, que ha considerado "magnífico", no ha funcionado por "problemas de comunicación" y por el miedo de las víctimas a denunciar.

Sobre las medidas adoptadas por la institución, la directora ha anunciado que el próximo lunes se pondrá en marcha un servicio de ayuda psicológica para los alumnos que lo necesiten.

Asimismo, ha explicado que la Comisión de Prevención y de Investigación de Acosos prevista en el protocolo ya ha recibido una primera denuncia formal contra Ollé por parte de un grupo de siete estudiantes que el pasado otoño tuvieron al director teatral como profesor.

La directora también se ha referido al frecuente consumo de alcohol de Ollé denunciado por los estudiantes: "En cualquier oficio, aún es muy difícil tratar las enfermedades mentales, se necesita más ayuda de la que tenemos. No somos especialistas en estas cosas. En este caso, a lo mejor podríamos haber pedido un especialista que nos guiara en este proceso".

"De todas formas -ha añadido Puyo- a una persona enferma hay que ayudarla y es lo que hemos intentado día a día. No lo hemos logrado, a lo mejor necesitaba mucha más ayuda médica".

Preguntada por si se sentía reconocida en alguno de los testimonios de las víctimas, Puyo ha admitido que sí, sin entrar en más detalles, y ha apuntado que tanto en el mundo del teatro como en la sociedad en general ha habido un "cambio de paradigma en la relación entre personas y la relación de poder".

"Que antes hubiera otro paradigma no justifica lo que se hacía, aunque lo toleráramos como normal", ha añadido la directora del Institut del Teatre.