La directora de ARCO, sobre la pasada edición: "El ministerio y la OMS nos decían que fuéramos adelante"

La directora de la feria de arte contemporáneo ARCO, Maribel López, ha afirmado que la pasada edición de ARCOmadrid, que tuvo lugar entre el 26 de febrero y el 1 de marzo de este año, se celebró siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias y que la organización no tuvo ninguna información desfavorable sobre la Covid-19 para llevar a cabo la feria, según ha señalado con motivo del lanzamiento de la edición "online" de ARCOlisboa, que arranca este miércoles 20 de mayo y se mantendrá hasta el 14 de junio.

"Desde el ministerio y la OMS nos decían que fuéramos adelante, creo que hicimos lo correcto", ha manifestado este martes López durante una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha asegurado que la organización de la feria no tuvo "otra información" y que se preguntó sobre el coronavirus a "todo el mundo". "Mirar ahora hacia atrás parece fácil, pero entonces la información que teníamos nos decía que teníamos que hacerlo", ha recalcado la directora de ARCO, quien apunta asimismo que si hubieran tenido otra información sí habrían cancelado la pasada edición.

En cuanto a la celebración de la próxima edición de ARCOmadrid, que en la web ya informa de que se celebrará entre el 24 y el 28 de febrero de 2021, Maribel López ha señalado que desde Ifema se está trabajando con los ministerios pertinentes en los protocolos futuros, que aún se están definiendo, y que dependerán de cómo evolucionan asuntos como los vuelos internacionales o las reuniones de personas.

"NO VAMOS A TENER LA MISMA FERÍA QUE TENÍAMOS"

"Estoy convencida de que no vamos a tener la misma feria que teníamos pero soy positiva y creo que vamos a poder hacerla y vamos a encontrar la manera de que sea exitoso para las galerías y los artistas, vamos a trabajar par que eso sea así", ha recalcado la directora de ARCO, quien destaca que solo queda "observar y esperar" porque "la realidad es tan diferente que incluso intentar tener respuestas es extraño".

De la misma manera, tampoco avanza si se planteará un cambio de fechas, un asunto que aún no ha pensado la organización de la feria, aunque ha señalado que "el panorama de ferias es muy apretado". En cualquier caso, tendrán que esperar para tene más información y ofrecer a las galerías "la calidad de contenidos y visitantes", algo que empezarán a pensar a partir de septiembre, según ha añadido. "Esperamos tener luz verde para volver a encontrarnos", ha señalado.

ARCO "ONLINE"

La feria de arte contemporáneo portuguesa ARCOlisboa lanza su edición 'online' del 20 de mayo al 14 de junio en arcolisboa.com al reprogramar su versión física prevista inicialmente para este año, una decisión que Maribel López se plantea la edición como una manera de "mantener las posibilidades que ofrecer a las galerías". "Entendemos la feria como una estructura para que las galerias y los artistas tuvieran visibilidad, queríamos encontrar el modo de mantenerlo", ha señalado.

Lo que surgió como una "obligación" tras el confinamiento debido a la pandemia por la Covid-19, ahora se ve como "una herramienta" y una "posibilidad", que cree que ha llegado para quedarse y que servirá para "explicar mejor lo que va a llegar", además de permitir mantener actividades durante "todo el año", por lo que la previsión es mantener esta vía.

Del mismo modo, considera que con las comunicaciones "online", el mercado del arte va a amplificarse, porque aunque las galerías ya tenían sus webs, ahora no ha habido "más remedio" que mira a ellas y "sacar algo positivo". No obstante, Maribel López sigue creyendo en la experiencia "física" y no cree que vaya a ser sustituida, sino "amplificada", y que servirá además para acercarse a "otras audiencias".

En colaboración con artsy.net, ARCOlisboa presentará las galerías seleccionadas por el comité organizador y por los comisarios de las secciones Opening y Africa en Foco, a lo que se sumará un programa de Foro con conversaciones entre destacados profesionales que conectararán la escena portuguesa con una audiencia internacional.

El programa general de la feria contará con la participación de galerías portuguesas como Cristina Guerra, Filomena Soares, Pedro Cera y Vera Cortês, las españolas Elba Benítez, Elvira González, Heinrich Ehrhardt, Helga de Alvear o Juana de Aizpuru; o las internacionales Balice Hertling (París), Georg Kargl (Viena), Greengrassi (Londres), Marcelo Guarnieri (Sao Paulo) o Sokyo (Kyoto).

APOYO AL ARTE CONTEMPORÁNEO EN LA QUEJA AL MINISTRO

Preguntada por sendas cartas que tanto la Mesa Sectorial del Arte Contemporáneo como un grupo de artistas de renombre han enviado al ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Ródriguez Uribes, en las que critican la falta de apoyo del Gobierno al sector del arte, la directora de ARCO ha señalado que están "a su lado".

"Me sumo, es fundamental que la cultura reciba el apoyo que merece por su relevancia no solo económica, social y cultural, sino en la construción de la sociedad. Es muy importante apoyar al arte en todos sus niveles", ha destacado López, que manifiesta su apoyo a las asociaciones y artistas que encabezan estas quejas dirigidas a Cultura.