El director del Museo Etnológico, Pep Fornés, dejará cargo en enero de 2020

El "director provisional" desde 2008 del Museo Etnológico y de las Culturas del Mundo de Barcelona, Pep Fornés, dejará el cargo el próximo día 3 de enero, tras decidir acogerse a una "jubilación voluntaria anticipada", según ha explicado este viernes a Efe.

Fornés, que lleva cerca de cuarenta años dedicándose a la gestión pública de la cultura, ha rememorado que entró en el museo en el año 2003 y que fue nombrado "director provisional" en 2008, cargo que ha mantenido en estas circunstancias hasta la actualidad, cubriendo, a su juicio, "una larga etapa".

"Pero cada vez me resulta más difícil avanzar y consolidar un modelo de museo social de antropología", ha alegado.

En una entrevista con Efe el pasado verano, ya lamentaba no tener "autonomía de gestión" en el Museo Etnológico e incluso apuntó: "Desde el momento en que no tenemos NIF, no tenemos entidad jurídica, no existimos".

Hoy no ha dejado pasar que los últimos nueve años han sido "muy duros" y que tanto él como su equipo, al frente de dos sedes, una en la calle de Montcada y otra en Montjuïc, han hecho lo que han "podido y sabido", pero ahora no ve posibilidades "de un cambio real en los dos o tres años próximos".

El día 3 de enero Fornés cumplirá 63 años y el día 4 ya no acudirá a su despacho en el museo, una institución, que ha destacado, "es referente en Europa junto con otros", que les han "querido" como "compañeros".

A pesar de su decisión, Pep Fornés avanza que tiene diferentes proyectos en perspectiva, con los que "hacer un trabajo más efectivo y eficaz que en estos momentos".

"Lo importante es encontrar espacios y proyectos que te puedan ilusionar, hay mucho trabajo por hacer, desde escribir un libro, como estoy haciendo, a implicarme en otras batallas que merecen más mi atención que este trabajo en el que en muchas ocasiones vas a contrapelo", añade.

Fornés ha puesto como ejemplo que el museo, que tiene 77 años de historia, "no pudo hace dos ni celebrar su 75 aniversario".

Por otra parte, considera que el centro "queda en manos de gente excelente", que merece todo su respeto. "Y precisamente como los respeto, no puedo servir de cómplice de una situación que no comparto".

El Museo Etnológico y de las Culturas del Mundo de Barcelona es de titularidad municipal, dependiente del Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) y está repartido entre la sede de la calle Montcada, frente al Museo Picasso, en dos antiguos palacetes renacentistas, y la sede de Montjuïc, un edificio construido en 1973 expresamente para albergar el entonces denominado Museo Etnológico.

Es el mayor museo antropológico de España, con más de 74.000 objetos inventariados, con importantes colecciones de arte precolombino, africano, asiático y de Oceanía.