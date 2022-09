Dirección de La Scala admite "alguna discusión" para abrir con Boris Godunov

La Scala de Milán rompe una tradición al abrir la temporada, el próximo 7 de diciembre, con la ópera "Boris Godunov", del autor ruso Modest Petrovic Musorgskij, en lugar de con un autor italiano como es costumbre, una decisión que al responsable del coliseo le ha supuesto "algunas discusiones".

El superintendente de La Scala, Dominique Meyer, ha presentado este miércoles en el Instituto Italiano de Cultura de Madrid, la temporada 2022/23 de ópera, ballet y conciertos donde ha reconocido que "hubo alguna discusión, querían eliminar 'Boris Godunov' del programa", una ópera que estaba programada hace dos años, cuando comenzó la pandemia.

"No estoy a favor de atacar una cultura tan rica, no me quiero esconder si leo a Pushkin o Dostoyevski", dice en alusión los escritores rusos.

"La cultura es para compartir", ha argumentado Meyer que, tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pidió al director ruso Valery Gergiev, conocido amigo del presidente Vladimir Putin, que en ese momento dirigía "Dama de Picas" en La Scala, que expresara su posición a favor de una solución pacífica al ataque o, de lo contrario, le sustituirán.

"No quería que él hablara en contra de su país, tampoco quería que hablase en contra del presidente ruso, le pedí que se pronunciara a favor de una solución pacífica del conflicto, contestó que era aceptable. Después voló a San Petersburgo y desapareció, como no había conseguido ninguna respuesta entendí cuál era la implicación".

Catorce óperas, entre ellas nueve italianas, completan la nueva programación a la que se suman siete ballets y 40 conciertos.

"Salomé" será la segunda ópera sobre el escenario, y aunque estaba prevista que la dirigiera Zubin Mehta, ha cancelado hace unos días su presencia, y buscan un nuevo director.

"La bohème", con escenografía de Franco Zeffirelli, "Los cuentos de Hoffmann" o "Las vísperas sicilianas", de Verdi, "que lleva años sin ser presentada en la versión italiana", se verán también en los próximos meses.

"Rusalka", "Macbeth", "Lucia di Lammermoor", "Andre Chénier", "El barbero de Sevilla" o "Las bodas de Figaro", son otros títulos de la próxima temporada de la que Meyer ha resaltado la dirección de mujeres como la coreana Eun Sun Kim o Emma Dante.

Dawson, Duato, Kratz y Kylian serán algunos de los coreógrafos que presentarán sus ballets.

Meyer se ha referido a la dificultad de poner en marcha estos dos últimos años su proyecto operístico por la pandemia de covid-19 y el cierre del teatro. El 7 por ciento de sus abonados murió y, con 900 empleados, las consecuencias económicas fueron grandes.

"Hemos perdido 29 millones de euros en entradas, pero queríamos proteger la salud y proteger la calidad artística". Ahora, desde su apertura hace un año han encontrado el respaldo del público y el teatro tiene unos beneficios un 10 por ciento superiores.

"Hay mucho entusiasmo por volver", apunta y señala que solo una tercera parte de su público tiene más de 55 años, gracias a un nuevo abono para menores de 30 años.

Meyer advierte que, aunque "hay amor por la ópera, es demasiado cara y hay que prestar atención a diferentes categorías de espectadores", una razón por la que ha establecido distintos bonos, incluso de fin de semana, conscientes de que el 30 por ciento del publico llega de fuera de Italia.

Igualmente tiene prevista una gira gratuita por los barrios más humildes de Milán para que la ópera y el ballet "no queden relegados a una categoría social".