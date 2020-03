Diez clásicos del cine para pasar mejor la cuarentena

La histórica crisis del coronavirus está enfrentándonos a pasar horas y horas en nuestros domicilios. La sensación de aburrimiento nos abruma. Pero debemos ser positivos. Vivimos en la era de tecnología, y gracias a ella, vamos a poder hacer estos días mucho más amenos. Desde COPE os vamos a ofrecer una selección de las mejores películas, los mejores libros, las mejores series, o, incluso, las mejores aplicaciones para olvidar los problemas y que las horas pasen más deprisa.

Hoy es el turno de diez películas clásicas. Son diez películas que todos conocemos y que tuvieron un éxito rotundo en su momento, convirtiéndose en cintas indispensables.

'EL PADRINO'

Por muchas razones, “El Padrino” es un milagro cinematográfico que estuvo en muchos momentos a punto de no convertirse en realidad. No solo porque Francis Ford Coppola fue amenazado en varias ocasiones con su despido durante el rodaje, sino porque la mayoría de actores estuvieron a un pelo de quedarse fuera de la producción de la película o, al menos, interpretando a otros personajes diferentes de los que finalmente encarnaron.

Y es que Coppola tuvo que bregar con Paramount en más de un aspecto, comenzando por el tono de la película. El estudio estaba convencido de que, al estilo del cine de gángster que proliferaba en los inicios de la década, la adaptación de la novela de Mario Puzo debía ser más violenta, agresiva y sugerente del enfoque estilizado que quería Coppola. Tal fue el caso que contactaron con otros directores como Arthur Penn o Elia Kazan para sustituirle. Nadie aceptó, y Paramount optó por una nueva estrategia: colocar a otros directores en el set para intimidar al director italoamericano. Fue la escena del asesinato de Solozzo lo que finalmente les convenció.

'BEN HUR'

La cinta norteamericana dirigida por William Wyler narra la historia de Judá Ben-Hur (Charlton Heston), hijo de una familia noble de Jerusalén, y Mesala (Stephen Boyd), tribuno romano que dirige los ejércitos de ocupación. Ambos son amigos, pero un accidente involuntario los convierte en enemigos irreconciliables: Ben-Hur es acusado de atentar contra la vida del nuevo gobernador romano, y Mesala lo encarcela a él y a su familia. Mientras Ben-Hur es trasladado a galeras para cumplir su condena, un hombre llamado Jesús de Nazaret se apiada de él y le da de beber. En galeras conocerá al comandante de la nave (Jack Hawkins) y más tarde a un jeque árabe (Hugh Griffith) que participa con sus magníficos caballos en carreras de cuadrigas.

Ben-Hur contó con el mayor presupuesto que hasta entonces había tenido una película, superior a los quince millones de dólares estadounidenses, y para su filmación se construyeron los decorados más grandes jamás empleados en un filme. Pese a su alto coste, la cinta consiguió ser rentable puesto que fue la película más taquillera de ese año. Además de sus once Oscars - la película más premiada por la Academia de Hollywood - junto con "Titanic" y "El señor de los Anillos: El retorno del Rey" - también obtuvo tres Globos de Oro.

'LO QUE EL VIENTO SE LLEVÓ'

La película estadounidense protagonizada por Clark Gable, es uno de los clásicos del cine mundial, que se encuentra en su 80 cumpleaños desde que se estrenase en 1939. La película está basada en una de las recreaciones más ambiciosas de la Guerra de Secesión estadounidense.

Esta grandísima película producida por David O. Selznick (“Rebecca”, “King Kong”) es la recreación más ambiciosa de la Guerra de Secesión estadounidense, una película que marcó el cine para siempre.

'CASABLANCA'

La película estadounidense protagonizada por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, ‘Casablanca’, es uno de los clásicos del cine mundial que ya ha cumplido los 77 años desde que se estrenara en 1942. Pero lo que muchos no saben es que esta película es mucho más que una historia de amor que nos encandiló a todos.

Esta película está basada en la obra teatral 'Everybody Comes to Rick’s' (Todos vienen al café de Rick), de Murray Burnett y Joan Alison.

'CIUDADANO KANE'

Complicado hubiera sido de creer para Orson Welles si le hubieran dicho que su primer largometraje tras las cámaras sería considerada a la postre una de las mejores películas de la historia: “Ciudadano Kane”. Y decimos “hubiera sido” porque, conociendo al genio, es probable que lo tuviera en mente mientras dirigía a la vez que protagonizaba esta versión de la vida del magnate de la prensa William Randolph Hearst.

Aunque el fundador del periodismo amarillo en Estados Unidos nunca fue reconocido como la clara inspiración para el personaje, el propio Hearst prohibió que se hiciera mención alguna a la cinta en cualquiera de sus periódicos. Incluso el multimillonario negó la entrada al guionista de la película a una de sus fiestas, justificándose en que era “un alcohólico empedernido”.

'EL BUENO EL FEO Y EL MALO'

'El bueno, el feo y el malo' es la obra que consagró a Sergio Leone como uno de los directores más importantes de los años 60 y como 'padre' (o reinventor) de un género cinematográfico por sí mismo: el spaghetti western, que desde Italia y España reinventó un género tan tradicionalmente estadounidense como el cine de vaqueros.

'El bueno, el feo y el malo' es la tercera y última parte de la conocida como 'Trilogía del dólar', las tres películas de Sergio Leone que, protagonizadas por un entonces treintañero Clint Eastwood sirvieron para convertir a ambos en estrellas de la gran pantalla.

'CENTAUROS DEL DESIERTO'

La película estadounidense protagonizada por John Wayne, es uno de los clásicos del cine mundial, y del western en particular, que ha cumplido 63 años desde que se estrenase en 1956. La película está basada en la novela de Alan Le May, que narra la búsqueda de las raíces y el honor de la familia.

'E.T.'

La película estadounidense de ciencia ficción dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Henry Thomas, ‘E.T., el extraterrestre’ es la película de ciencia ficción más grande jamás realizada.

37 años se han cumplido desde su estreno en 1882, y en el 2002, con motivo de su vigésimo aniversario, se reestrenó con nuevas escenas.

'TIBURÓN'

'Tiburón' es una película dirigida por Steven Spielberg en 1975, cuya producción corre a cargo de David Brown, y el guion es de Carl Gottieb pero está basado en el texto de Peter Benchley. Sus protagonistas son Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss, Lorraine Gary y Murray Hamilton. Una cinta de aventuras producida por Universal.

Este film narra una historia que transcurre durante el vernao en la pequeña población costera de Amity Aisland. Una época en la que el turismo abarrota sus playas para disfrutar del Sol y de las vacaciones con amigos o familia. Pero en esta ocasión, la normalidad se verá alterada por un agresivo visitante sediento de sangre fresca: un tiburón hambriento. El animal comienza a causar estragos en Amity Aisland, se cobra sus primeras víctimas, y la tranquilidad y la economía local amenazan con desplomarse. Para evitar que todo esto pase, las autoridades del lugar encargan al jefe de Policía local, Brody, el ictiólogo Hooper, y a un veterano pescador acabar con el tiburón.

'STAR WARS'

Hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana.. Una música, una historia que representa a toda una generación. La historia que tiene como punto de partida la destrucción de la primera Estrella de la Muerte en la Batalla de Yavin y, la vida de una familia: la familia Skywalker.

En 1977 los cines nos presentaban un nuevo mundo, con nuevos personajes y paisajes cuyos nombres parecían difíciles de pronunciar pero que hoy forman parte de nuestro día día, un espacio habitado por seres humanos y extraterrestres con unas capacidades especiales.