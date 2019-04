Dieciocho largometrajes, uno estreno mundial, competirán en 25 edición FANT

CINE FANTÁSTICO

Dieciocho largometrajes competirán en el Sección Oficial de la 25 edición del Festival de Cine Fantástico de Bilbao-FANT, entre los cuales hay un estreno mundial ("The Chain", de David Martín Porras), otro europeo ("You might be the killer", de Brett Simmons) y siete estatales.,El festival se celebrará del 3 al 10 de mayo y en la gala inaugural se proyectará la película "Ártico", del realizador brasileño Joe Penna, quien estará en Bilbao para presentar el filme, según han