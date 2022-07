Diana Gabaldón ("Outlander"): "Tengo 70 años, creo que para otro libro daré"

A sus 70 años la escritora estadounidense Diana Gabaldón, de promoción en España de la novena entrega de su saga "Outlandeer", ha confirmado hoy que ya ha empezado a escribir la décima aventura de esta seguida trama literaria convertida en una serie de televisión de éxito.

"Tengo setenta años, creo que para otro libro daré", así lo ha afirmado Gabaldón (Arizona, Estados Unidos, 1952) durante la rueda de prensa que ha ofrecido hoy en Madrid con motivo de la publicación en España de este nuevo tomo publicado por Salamandra, "Cuenta a las abejas que me fui".

Tras el encuentro que mantuvo ayer con sus lectores, la autora ha contado esta mañana que el éxito de sus libros, que tomaron mayor relevancia tras convertirse en serie de televisión, se debe a que "comprimen sentimientos universales como la incertidumbre o la ansiedad", presentes en todos los conflictos de la historia, como la Guerra de la Independencia estadounidense, época en la que sucede la nueva historia.

Un libro que, al igual que en las otras novelas, cuenta con la documentación como herramienta principal para ambientar y dar rigor a los viajes en el tiempo de Jamie y Claire, los dos protagonistas: "el proceso de documentación lo hago sola porque nunca sé lo que va a pasar en el libro, no me gusta contar a nadie lo que estoy pensando y si tuviera un equipo no sabría qué pedirles que busquen", ha matizado.

Eso sí, en las incursiones en el siglo XX realizadas hasta ahora, la más tardía en 1982, se vale de su experiencia personal.

Y si el trabajo de documentación es algo que no comparte, la estadounidense solo muestra a su marido lo que escribe durante el proceso de creación de sus libros. Tanto es así que, según ha contado, le deja cada mañana "sobre la mesa del café" lo que ha escrito por la noche. Su marido, a la hora del almuerzo, le devuelve el texto con comentarios.

Asimismo, la escritora ha reconocido que llevar a cabo esta saga es un "ejercicio de ingeniería complicado" porque si bien quiere que compren el libro para leerlo en un vuelo de 24 horas y que el lector se entere sin necesidad de haber leído los anteriores, también intenta no "no repetirle nada al fan de la saga".

"Además de este libro he escrito otros cuatro más que no son de la saga, siete años para cinco libros no es una estadística tan mala", ha bromeado al tiempo que ha confesado que en los viajes de promoción de sus novelas solo escribe una o dos horas por la noche ya que pasa mucho tiempo hablando de su libro con los seguidores.

Gran lectora de autores como Dickens, a quien incluye en algunas de sus obras, o de Stevenson o Dorothy L. Sayers, Gabaldón ha considerado que la escritura "no tiene secretos" porque, según sus palabras, lo que hace el escritor "queda en la página y si lo lees lo suficiente, sabes qué está haciendo".

En 2014 la saga "Outlander" se convirtió de la mano de Sony Pictures en una serie de televisión que lleva ya seis temporadas y está en fase de rodaje una precuela de esta trama que tiene a Escocia como escenario principal.