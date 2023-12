'La Deuda', nueva entrega de la trilogía de Fernando Moreno 'El Blues de las Sirenas'

La aparición del cadáver de un conocido periodista madrileño, cuando faltan pocas horas para que llegue el 2021, sirve de arranque a 'La Deuda' (Nimbo SC), la nueva novela de Fernando Moreno que supone la segunda entrega de la trilogía 'El Blues de las Sirenas'.

La novela, que se presenta este jueves en la Galería Sara Caso de Madrid, se abre con un guiño al doble plano realidad/ficción con el que se cierra 'Julia', la primera novela, publicada en 2022. Pero inmediatamente nos sumerge en la historia que llevará el peso de la trama y en unos personajes nuevos que se unirán a los ya conocidos por los lectores de la trilogía.

Es el desarrollo de una investigación policial meticulosa, con momentos en los que se reta al lector para que saque sus propias conclusiones, mientras por el escenario desfilan personajes curiosos enmarcados en un Madrid variopinto.

El papel protagonista lo llevan dos viejos conocidos: la sargento Ríos y el, ahora, cabo Márquez, reforzados por un joven miembro del 'cuerpo hermano', el inspector Alindes.

Pero nuevos personajes ensanchan el espacio de la novela; nuevos países, nuevas costumbres, aunque siempre avanzando en el esclarecimiento de lo que pasó y, sobre todo, por qué y cómo pasó.

Cada página sigue escondiendo y defendiendo un secreto. Nunca sabemos qué va a pasar en el siguiente capítulo. Y cuando se descubre el qué, nos falta el cómo y nos impulsa a seguir leyendo hasta la última página e incluso aquí, nos promete algo más. Será 'El Tiempo de matanza', que llegará pronto.

En cuanto a las razones que le han llevado a escribir esta segunda novela, Moreno ha asegurado a EFE: "Me divertí mucho escribiendo 'Julia' y no quería que la fiesta se terminara. Como dije entonces, después de cuarenta años de periodismo de agencia, con un respeto casi religioso al dato, la ficción me sirvió de liberación y de venganza. Y uno le coge vicio a eso de poder inventarse personas, cosas y casos. El impulso fue tan fuerte, casi tan rabioso, que no dio para una, sino para tres novelas".

"Escribí 'La Deuda' porque ni en la ficción las cosas son tan simples como a veces parece. Un asesinato es un asesinato y si el verdadero culpable no paga su deuda, el muerto sigue pidiendo Justicia", añade.

Fernando Moreno (Cáceres 1955) ha repartido su vida entre País Vasco, Navarra, Madrid y Valencia. Periodista, su vida profesional se ha centrado de forma especial en la agencia EFE donde ha trabajado más de cuarenta años. Ha sido delegado en el País Vasco y Valencia. Fue el comisario de los actos del 75 aniversario de la agencia y director de Relaciones Externas. También trabajó en el diario 'Ya' y la revista 'La Actualidad Española'.