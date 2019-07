Se desvelan importantes detalles del estreno de Stanger Things 4, que podría ser la última

Todavía no nos hemos recuperado del caluroso verano ambientado en Hawkins en 1985 en 'Stranger things 3' y la cuarta temporada ya se está asomando para que nos muramos de ganas de volver a estremecernos con las aventuras del equipo de Eleven, encarnada por Millie Bobby Brown. Algunos hemos acabado de ver la serie fantástica, otros están en ello, pero todos los fans estamos con ganas de más.

¡Cuidado! Hay 'spoilers' a partir de aquí.

Los hermanos Duffer han querido saciar nuestra sed de vivir terroríficas experiencias y han avanzado algunos detalles de lo que sucederá tras la misteriosa escena postcréditos, en la que los rusos han conseguido capturar un Demogorgon y tienen prisionero a un estadounidense, que muy probablemente fue Hopper.

