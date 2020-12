"El desorden que dejas", un thriller absorbente sobre el peso de la ausencia

Patricia Muñoz Sánchez

El peso de la ausencia y el consecuente desorden vital que eso provoca son las claves de la serie "El desorden que dejas", basada en la novela homónima de Carlos Montero, quien asume por primera vez la dirección de un "proyecto soñado" fruto de quedarse "con ganas de contar más" de la historia de su novela.

Dos líneas temporales que se entrelazan, dos vidas cruzadas, las de Raquel (Inma Cuesta) y Viruca (Bárbara Lennie), son las que construyen una historia, la de "El desorden que dejas", en la que el miedo a ser abandonado y el peso de la ausencia se convierten en los hilos que manejan a unos personajes más llenos de sombras que de luces.

El nuevo thriller de Netflix, producido en colaboración con Vaca Films, llega a la plataforma este mismo viernes para generar misterio y crear suspense alrededor de un relato, adaptación de la novela homónima de su director Carlos Montero, que parte del supuesto suicidio de una profesora de literatura que deja al pequeño pueblo (ficticio) de Novariz "desordenado", como diría Montero con su título, totalmente trastocado.

El halo de misterio que encierra la muerte de Viruca encuentra a Raquel, quien llega a Novariz para sustituir a la fallecida profesora y se ve arrastrada por las sombras de Viruca, de sus alumnos y por los secretos que guarda el fantasmagórico y lluvioso pueblo gallego, que parece estar absolutamente impregnado de la esencia de aquella particular profesora de literatura.

Cuenta Montero a Efe que este proyecto audiovisual, su primera serie como director, nace de sus "ganas de contar más" de aquello que había relatado en las páginas de su novela, la cual fue galardonada con el Premio Primavera de Novela 2016: "Sobre todo quería desarrollar el pasado de Viruca".

En un entorno rural marcado por el encanto que sólo Galicia puede ofrecer, es precisamente la construcción de este pueblo ficticio el reto más importante que el creador y director de la serie encontró a la hora de desarrollar el proyecto: "Quería hacer una Galicia realista pero que tuviera un elemento muy acogedor. Elegí los mejores paisajes, la mejor geografía y me inventé un pueblo que tiene localizaciones en casi todas las provincias gallegas".

La idea, matiza el director, era conseguir un "universo" especial, "acogedor", del que el espectador "no quisiera salir". Esa capacidad para absorber a la audiencia, que llega desde el primer capítulo, conecta con la manera en la que Raquel se ve sumergida en la historia de Viruca, creando paralelismos e interesantes conexiones a diferentes niveles de la historia.

Este "proyecto soñado" para Montero cuenta, además, con un elenco de excepción liderado por Cuesta y Lennie, quienes están acompañadas de Arón Piper ("ÉLITE"), Tamar Novas ("Fariña") y Roberto Enríquez ("El embarcadero"). Junto a Novas, el toque gallego que Montero buscaba lo ponen Federico Pérez ("Néboa"), Susana Dans ("A vida por diante"), Alfonso Agra ("Serramoura") y Xosé Antonio Touriñan, que completan el reparto principal.

Montero sabía que contaba con "los mejores medios" para narrar la historia que quería y de la manera en la que él la quería relatar. "Teníamos un presupuesto que lo permitía", explica el director que, sin embargo, no pensó nunca que Lennie podría formar parte del reparto.

"En Inma pensé desde el principio, además porque sabía que ella había estado interesada incluso en comprar los derechos de la novela. La adoro y me encanta su trabajo, pero a Bárbara nunca se me ocurrió ofrecérselo porque pensaba que iba a decir que no", cuenta a Efe el director.

Al igual que el proyecto, Bárbara era "la actriz soñada" por Montero para el personaje de Viruca, el cual guía, de alguna forma, al espectador por un thriller que aprieta pero no ahoga, que genera esa bonita ansiedad por conocer cada rincón de unos personajes a los que apetece descubrir e interrogar.

Y es, efectivamente, ese huracán de ausencia y abandono que arrambla con todo lo que, como dice el propio director, se convierte en hilo conductor y dueño de las decisiones y movimientos de unos personajes bien perfilados cuyos secretos lo dejan a uno, ciertamente, "desordenado".