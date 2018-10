Desempolvar las rodilleras de Nueva York para un "gateo" de Lugo a Compostela

Carlos Alberto Fernández

Diecisiete años después de haber establecido el récord Guiness de gateo en el Maratón de Nueva York, José Martínez, 'el gateador', ha desempolvado las rodilleras de aquella gesta para afrontar otro reto, esta vez nacional, el tramo del Camino de Santiago desde Sarria (Lugo) a la capital gallega.

No lo hará a pie ni en bicicleta, aunque utilizará los senderos de los vehículos de dos ruedas, sino con las rodillas sobre la tierra o el asfalto, como los seres humanos dan sus primeros pasos, aunque el suyo es un gateo deportivo y terapéutico que divulga desde hace mucho tiempo.

El 'gateador' del Puerto de Sagunto (Valencia) viaja este viernes por carretera, en un monovolumen, hasta Lugo con el objetivo de empezar el sábado a mediodía el Camino de Santiago desde el Ayuntamiento de Sarria.

Llevaba casi tres lustros sin atreverse a un reto similar, tal y como explica en conversación telefónica con Efe.

"La última hazaña fue el Maratón de Nueva York. Desde entonces, he hecho otras pruebas, pero no un gran evento de gateo, no una aventura de estas", apunta.

El reto lo afrontará en "ocho o nueve días" con etapas de unos quince kilómetros y reconoce que lo hace "un poco a la aventura", sin conocer "mucho" el terreno.

"El Maratón fue un esfuerzo titánico, más terrible que este porque lo haces de golpe, pero esta aventura tiene su respeto en el tiempo de permanencia. Iremos poco a poco", advierte.

Entre Nueva York y Sarria han pasado diecisiete años en la vida de José Martínez, que ahora tiene 60.

El contacto con los caminos de Galicia será el mismo que con Estados Unidos: "He desempolvado las rodilleras que llevé en Nueva York paro reforzadas", confiesa.

Si hace casi veinte años le dedicó su gesta a las "víctimas inocentes del terrorismo", ahora pretende completar el Camino de Santiago contra el maltrato infantil, para seguir impulsando el gateo y también por los peregrinos.

Asegura que "una vez que te tiras al suelo, el tiempo y todo lo demás cambia, el concepto psicológico".

Defiende el gateo, "el primer movimiento del ser humano", que él diferencia del que aplica: "Una cosa es el gateo del bebé y otro, el terapéutico, el de la salud" y que, según explica, "se viene utilizando en centros de rehabilitación y de superdotados".

Con ese método afrontará "un esfuerzo terrible" en Galicia, donde no estará solo: "Me va a acompañar gente a la que enseñé a hacer masajes hace 20 años y que ahora vienen con sus hijos".

Martínez, 'el gateador', ha organizado una expedición "ajustada económicamente" para completar la "hazaña" que se trae entre manos.

"Si no hay lesión alguna, acabaremos el Camino", afirma el valenciano, que ha formado un equipo de siete personas que le prestarán apoyo y asistencia.

Lo del gateo será cosa suya, aunque, eso sí, llevará alguna rodillera extra por si alguien más se anima a acompañarle a ras de suelo en Galicia.