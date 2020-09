Desconectar cuando tienes el despacho en casa, principal reto del teletrabajo

El director de Tecnología y Sistemas de la Agencia EFE, Juan Manuel Ruiz, y el humorista y colaborador de la Cadena SER Juan Carlos Ortega han coincidido en que la desconexión digital de los empleados es el principal reto de cara a instaurar el teletrabajo de manera más definitiva.

Con motivo del XVIII Encuentro de Responsables de Tecnología de Medios de Comunicación, Ruiz y Ortega han participado en una rueda de prensa "online" moderada por el director del Congreso de Periodismo de Huesca y organizador del encuentro, Fernando García-Mongay.

El director de Tecnología y Sistemas de EFE ha participado previamente en una mesa redonda con sus homólogos de Acciona, Iberdrola, Cepsa e Iberostar, con quienes ha constatado que se han enfrentado los mismos retos y han apostado por las mismas soluciones cuando el confinamiento obligó a implantar el teletrabajo de un día para otro.

Muchas de estas compañías fueron declaradas "esenciales", por lo que "no era una opción no trabajar", ha apuntado Ruiz, quien ha señalado que la mayoría tenía la tecnología lista después de años de inversiones y que, si no se había puesto en marcha todavía, era por cuestiones meramente organizativas.

Así, ha resaltado que casi todo el mundo pudo trabajar durante las semanas más duras de la pandemia, lo que "no es un tema menor".

Del mismo modo, sobre el problema de desconectar cuando se tiene la oficina en la propia casa, ha considerado que "la gente ha trabajado por encima de sus posibilidades", probablemente también como forma de abstraerse del "horror" que había fuera.

Eso sí, Juan Manuel Ruiz ha insistido en que, si caminamos hacia un teletrabajo más habitual, la gente tendrá que entender que hay que hacer una desconexión digital.

"Mi sueño de siempre era trabajar en casa", ha explicado Juan Carlos Ortega, que ejercía el teletrabajo desde antes de que se hiciese común.

No obstante, ha expresado que entiende que para mucha gente sea un problema porque encuentran la felicidad en el trabajo más en las relaciones sociales que en el trabajo en sí, por lo que teme que algunos "dejen de ser buenos" por este motivo.

Sobre la desconexión ha dicho que, al llevar tantos años trabajando desde casa, se sabe ya todos los "trucos", aunque no sabría explicar cómo logró solventar esos problemas.

Ha subrayado también que el teletrabajo "ha venido para quedarse" y que habrá que aprender a desconectar, para lo que, por ejemplo, ha recomendado salir más a pasear. EFE

pssn/anh/mcm