Demarco Flamenco: "Ahora sonrío hasta cuando los días son grises"

Javier Herrero.

Antes de convertirse como Demarco Flamenco en gran fenómeno discográfico español de 2017 surgido del mundo digital, Marcos Borrego se dedicó a prácticamente todo mientras soñaba de soslayo con la música, a la que vuelve por derecho propio con nuevo álbum "en un momento muy dulce".

"Soy superfeliz. Ahora sonrío hasta cuando los días son grises", afirma a Efe este sevillano que alcanzó un disco de platino por las ventas de su primer trabajo, "Uno" (2017), y que quiso reflejar esta euforia en el título de su segunda entrega, "Le sonrío al agua" (Warner Music), disponible el viernes.

No hacía tanto que Borrego (Utrera, Sevilla, 1979) había abandonado oficios como el de butanero o carnicero cuando editó su debut y la cautela le llevaban a mostrarse aún muy humilde en las entrevistas sobre su futuro en la música.

"Lo veo un poquito más seguro, pero he visto compañeros que lo han vivido como una montaña rusa, porque aquí no hay nada seguro", señala, antes de lanzar un suspiro al aire en forma de deseo: "Ojalá me pueda dedicar a ello toda mi vida".

Parte del éxito se lo debe a la viralidad que desató el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, cuando empezó a pinchar su música en redes sociales, una relación que se mantiene a día de hoy.

"Es un encanto de persona y se ha portado conmigo superbien", destaca de su paisano, antes de descartar que vaya a actuar en la mediática boda del futbolista blanco con la presentadora de televisión Pilar Rubio.

Compositor e intérprete de sus canciones, Borrego reconoce que existe un tipo de tema el que sobresale.

"Siempre se me ha dado mejor el desamor que el amor, aunque esté en un momento muy dulce, creo que por la raíz flamenca y la melodía más oscura que tiene", expone.

Precisamente por ello, escoge el sencillo "Te has marchado" como el corte más especial de los diez que integran "Le sonrío al agua", en el que además asoman esporádicamente otros de sus referentes.

"Como para la mayoría de los artistas que nos dedicamos a este estilo, Camela ha sido una influencia total. A mí me pilló de adolescente, cuando uno empieza a enamorarse, y sus canciones me marcaron mucho", reconoce.

Borrego, que ha participado en el recopilatorio especial del grupo madrileño "Rebobinando" cantando a dúo "Has cambiado mi vida", anuncia que estará también presente en el concierto especial del WiZink Center que Camela celebrará el 12 de abril.

"También he escuchado mucho rock andaluz, gente como Triana, Alameda y Medina Azahara", afirma, una confesión que se palpa en cortes como "Perdona si te llamo amor".

Producido por Gustavo Olmedo, quien ya compartió los mandos de su anterior disco, en "Le sonrío al agua" ha querido participar también él mismo activamente de la grabación, para la que la discográfica le dio "carta blanca".

"Las cosas hay que hacerlas como hay que hacerlas. Durante la gira me hice con una banda con la que he congeniado supebién y los he incorporado, porque quería trabajar con la misma gente y guardar ese sonido", explica.

Se trata de la formación con la que el próximo 26 de abril iniciará su nueva gira en el Auditorio de El Ejido (Almería). Después le esperan otras citas como Córdoba (sala M100, 30 de abril), Madrid (sala But, 9 de mayo) o Barcelona (sala Barts, 17 de mayo).