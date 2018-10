Delgado, Finalista del Nadal con "Curva",relata la vida de un hombre mediocre

La escritora sevillana Aurora Delgado acaba de publicar "Curva" (Sloper), novela con la que quedó finalista del Premio Nadal en 2017 en la que rodea de mil historias 24 horas de un hombre mediocre que tras años tratando de "no mojarse" descubre que "vivir mancha".

Delgado, ganadora del Premio de Narrativa Ciudad Alcalá de Henares con su primera novela "El corazón de Livingstone", ha optado para esta segunda por un protagonista masculino que vive "sometido a su mujer y a la familia de ésta" para la que trabaja y que intenta pasar por la vida sin tener que tomar decisiones para no equivocarse al que en 24 horas suceden las cosas más extraordinarias en esos "no lugares por los que pasamos cada día pero nunca los hemos andado".

Uno de ellos es la curva del título, donde desde hace años un hombre reivindica desde una caravana justicia por el accidente en el que murió su hija y quedó en coma su mujer, quien ofrece al protagonista la ayuda económica que necesita para romper con todo y embarcarse en un proyecto profesional con el que dejaría de depender de la familia de su mujer.

Pero no es el único, también están escenarios como una gasolinera o un local de una conocida cadena de hamburgueserías donde "todo el mundo está de paso", escenario del suceso que vive con sus hijos y que definitivamente le hará reaccionar.

Para Delgado, "en esos espacios hay muchas historias y muchos personajes, son brechas de realidad", unos espacios que en "Curva" sitúa en la localidad sevillana de Camas, un municipio muy próximo a capital, especie de "ciudad dormitorio" en el que la autora se crió y que le resultaba "inquietante".

La novela no es lineal sino que durante esas 24 horas el lector va descubriendo también el pasado del protagonista, precisamente en una Camas de los años 80 donde edificios abandonados servían de refugio a "yonquis" en una especie de "13 rue del percebe".

La escritora, fundadora de la Asociación Casa de Palabras de Andalucía que dota de bibliotecas y animación a colectivos de refugiados y personas en situación de vulnerabilidad, reconoce que "esta novela tiene mucho que ver con diálogos que yo tenía cuando era joven con mis amigos de los distintos puntos de vista sobre qué va a ser la vida".

Aunque no se considera "especialmente optimista", Delgado sí está convencida de que "merece la pena pelear por las cosas y yo tenía muchos amigos Antonio -protagonista de "Curva"- que eran de para qué hacer esto o para qué lo otro".

"La novela es una lucha con ese amigo con el que nunca estaré de acuerdo, no podemos renunciar de antemano porque si no ¿para qué vivir", defiende la autora que pone como ejemplo los cuatro años que dedicó a escribir una novela de menos de doscientas páginas por su afán de "precisión" de las palabras y de que cada página tuviera "peso" y "no sobrara nada".

También su periplo editorial pese a haber quedado finalista de un premio tan prestigioso como el Nadal, que le exigía aunque no ganara esperar meses para ver si la editorial vinculada al mismo decidía publicarle.

Finalmente optó por una pequeña editorial de Palma de Mallorca, Sloper, que se ofreció desde el principio "a los veinte días de mandarle el manuscrito" y pese a explicarles que había que esperar porque lo había presentado al Nadal.