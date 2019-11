Defreds: "Yo no escribo poesía; ni siquiera me interesa"

José Carlos Rodríguez

El escritor José Ángel Gómez Iglesias, más conocido como Defreds, asegura no estar interesado en la poesía ni considerarse a sí mismo un poeta, ya que lo que hace, según afirma, son "pequeños relatos sobre la vida del presente", como ocurre con su último trabajo, "Incondicional".

"Yo soy el primero que dice que no escribo poesía; ni siquiera me interesa la poesía. Escribo mis libros porque a la gente les gustan", ha afirmado Defreds (Vigo, 1984), un autor que echa de menos "críticas constructivas" y que considera que el mundo de las redes sociales, donde comenzó a escribir sus textos, se ha vuelto "muy tóxico".

Defreds siempre se interesó por la literatura, aunque nunca fue "el típico niño que quería ser escritor", por lo que cuando empezó a publicar sus textos en Twitter lo veía más como una "afición" y algo para "pasar el rato" y "compartir".

Nunca se imaginó que tras escribir sus textos en esta red social conseguiría publicar hasta ocho libros en cinco años, con más de 50 000 ejemplares vendidos.

Tras el éxito de "Recordar contraseña", que batió el récord de reservas con más de 2000 libros reservados en menos de 48 horas casi dos meses antes de ponerse a la venta, el autor publica ahora "Incondicional" (Espasa), un libro con temas que van desde el amor y el desamor, historias de su propia vida, el acoso, sus abuelos o la paternidad.

"Es muy variado, como todos mis libros en general. Es algo común en ellos y me gusta que sea así", asegura Defreds, que considera que esta última publicación es la continuación de su obra "Sempiterno", ya que en ella vuelve a ilustrar sus narraciones con dibujos, esta vez realizados por Nani Serrano.

Defreds asegura que tras el éxito lleva su vida "con la misma tranquilidad que al principio", cuando solo vendía 200 libros, porque para él lo importante es "pasarlo bien" y disfrutar de las firmas, de las charlas y de sus lectores.

Pero el escritor no es ajeno a las críticas, ya que como él mismo afirma, en la actualidad "se critica absolutamente todo" y con tal de "desprestigiar", "la gente dice lo que sea".

Tuitero o instapoeta son algunos de los calificativos a los que muchos han recurrido para definir su trayectoria literaria, algo a lo que Defreds intenta no hacer demasiado caso, ya que según dice, "tuiteros hay muchos" y aunque afirma que "casi toda la culpa de su éxito la han tenido las redes", tener tantos seguidores "no aseguran la venta de un libro".

"Yo me siento afortunado y admito que he tenido suerte. Pero la suerte tiene muchas cosas detrás; hay que mantenerla, y hay que ser fiel a los lectores", afirma Defreds, y añade que cuando funcionan seis o siete libros "es por algo".

Admirador de las obras de Stephen King, el escritor reconoce que no se compraría sus propios libros, ya que le gusta más leer novelas, un género con el que le gustaría experimentar en un futuro: "Lo haré cuando me apetezca a mí y sin que me ayuden. Quiero hacerla yo y si es muy mala, pues que sea mi novela muy mala pero que sea mía", afirma.

Y es que Defreds no está interesado en la poesía o en los recitales sino en la narrativa corta y el relato, y asegura que está fuera de su control que la gente relacione su literatura con la poesía.

"La gente utiliza ese argumento para criticar. La gente dice que hago poesía de mierda. Claro que hago poesía de mierda. Es que no es poesía, es otra cosa", exclama.

Sin embargo, lo que sí que consigue Defreds es acercar este género a los más jóvenes, ya que según ha explicado, mucha gente, "que nunca se había interesado por la lectura", le escribe y le reconoce que ha empezado a interesarse gracias a sus textos, algo que, según dice, es "muy positivo".

"Conseguir acercar la literatura a gente joven no es nada fácil", explica Defreds, un autor sin complejos que considera que "no todo el mundo lee lo mismo" y que porque existan sus libros "no se va a dejar de leer a Miguel Hernández".