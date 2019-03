"Days Gone", un recorrido en moto por un mundo postapocaliptico

VIDEOJUEGOS ESTRENO

El videojuego "Days Gone" retrata la historia de superación de su protagonista, Deacon St. John, que aspira a convertirse en uno de los nuevos héroes del universo PlayStation y que recorre a lomos de su moto un mundo postapocalíptico y devastado.,Influenciado por series como "Sons Of Anarchy" y películas como "Mad Max", "Day's Gone" ha generado muchas expectativas por la larga espera que ha sufrido, se anunció en 2016 en el E3 y finalmente verá la luz el próximo