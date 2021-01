David Verdaguer, nominado a mejor actor por 'Uno para todos': "Actuar con niños a veces es un poco aburrido y lento"

El actor David Verdaguer ha señalado que está "contento" por su nominación en los Premios Goya en la categoría de mejor actor protagonista por su papel de profesor en la película 'Uno para todos', de David Ilundain.

"Actuar con niños a veces es un poco aburrido y lento, pero te ayuda mucho a actuar, a estar más pendiente de ello y no mirarse el ombligo", ha subrayado este lunes Verdaguer durante el acto en la Academia de Cine en la que se han anunciado los nominados a los Premios Goya.

En referencia a la profesión de profesor, el intérprete ha indicado que todos los oficios vocacionales le parecen "de quitarse el sombrero". "La educación y la cultura son lo más importante y me he puesto en la piel de un profesor, pero es más jodido que ser actor porque es como uno que sale a un escenario con público que no ha pagado entrada y no quieren escucharle", ha explicado.

El actor ha destacado que es su tercera nominación en los Premios Goya, algo de lo que está "contento" porque le ven "nominable". "He hecho algún truño pero alguna buena película también. Ha sido un año raro pero estoy contento".

Asimismo, Verdaguer ha asegurado que está "muy contento" de que hayan reconocido a Mario Casas, nominado a mejor actor protagonista por su papel en 'No matarás', porque "pocos como él curran tanto y llenan los cines".

"Ha sido un año en el que nos hemos dado cuenta de lo importante que es la ficción. Esto es un oficio y se aprende haciéndolo y está bien reconocer el curro de los compañeros", ha concluido el actor.