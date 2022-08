David Romero, el bailaor que triunfó a los 42: "No hay que perder esperanza"

Javier Herrero.

Quiso el talento, el destino "y la persistencia, sin duda", que el Premio Desplante del Festival Internacional de Cante de Las Minas, ese que señala a la estrella emergente del baile flamenco, recayera este año en David Romero, feliz y sorprendido a partes iguales al obtenerlo a sus 42 años.

"Este tipo de galardones suele ser para gente más joven. Con mi edad las expectativas no eran altas, pero no hay que perder la esperanza. Nunca es tarde. Si algo está en ti, está en ti", destaca a Efe tras hacerse con este preciado galardón en su tercer intento y después de casi tres décadas de carrera profesional.

Cuenta Romero que su amor por este arte comenzó a los 3 años en su ciudad natal, Hospitalet de Llobregat (Barcelona), "dormido entre sillas" al son de las malagueñas y soleares que sonaban en las peñas flamencas creadas por "charnegos" como sus padres, emigrantes andaluces y "aficionados, que no artistas".

El "gusanillo" del zapateado se le empezó a meter a los 4 años, viendo bailar sevillanas a sus compañeras, y a los 14, tras debutar como profesional en la compañía de Juan Andrés Maya en el Pueblo Español de Barcelona, vio que aquello "no era solo un hobby".

"Vi que podía ganarme la vida y, aunque era un sacrificio muy grande, para mí nunca ha dejado de ser un juego", afirma quien ha trabajado en las compañías de Paco Peña, Rafael Amargo, Lola Greco, Joaquín Cortés, el Nuevo Ballet Español, Antonio Canales

De este último, por ejemplo, cuenta que aprendió la importancia de lo escenográfico, de la iluminación, en definitiva "de lo que hay detrás del baile".

Desde 2005 terminó montando sus propios espectáculos y desde hace unos años él es ahora además el profesor de otros jóvenes aficionados a los que transmite que "lo más importante es el conocimiento de su cuerpo y entregar el alma".

"Lo que se tiene que ver en un escenario tras el aprendizaje es tu personalidad pura, sin copiar a nadie", subraya.

De él se ha destacado su carácter "díscolo", a la búsqueda de formas de expresión "que se salieran de los márgenes de la comodidad", como cuando decidió plantarse en un escenario sorteando el "mal fario" del amarillo, moviendo la bata de cola ("Es mi segunda piel, mi sello", destaca) o haciendo uso de otros elementos como mantones y abanicos tradicionalmente asociados a las bailaoras.

"Independientemente de la sexualidad, yo siempre he sido muy curioso y muy libre. ¿Por qué negarme algo que siento? Si tiene coherencia y no se falta el respeto al flamenco...", reflexiona de viva voz ante el carácter de algunos de sus montajes.

En ninguno de sus intentos previos en el concurso de La Unión (Murcia) había conseguido pasar de la criba inicial que da acceso al escenario del Antiguo Mercado Público. Esta vez acudió con una coreografía con abundancia de pies y giros, con un traje de corto con zahones y unas botas altas que "marcaron la diferencia".

"Sin duda este triunfo es el de la persistencia. La constancia y el tesón han dado fruto, pero además el trabajo fue diferente", señala, evitando utilizar la palabra "estrategia" al explicar que "quizás" en sus presentaciones anteriores "la preparación no fue tan exacta".

Sus ojos estaban puestos en superar esa primera criba y llegar al Mercado de La Unión. Lo hizo y superó la semifinal con una soleá, un "regalo" que no esperaba y que lo llevó a la final con una renovación del taranto, palo tradicional originario de la zona minera de Almería, hasta el Premio Desplante.

"Mi madre a veces me decía que por qué no me dedicaba a otra cosa, pero yo no perdía la esperanza", recuerda ahora, orgulloso de este triunfo que le ha proporcionado reconocimiento y 6.000 euros que dedicará a montar su próximo espectáculo.

Pese a todo, mantiene la cautela. "Tengo muchas cosas en mente, pero la edad hace que tenga los pies en el suelo. Vamos a dejar que el tiempo pase", indica ante una agenda que del 19 de agosto al 4 de septiembre incluye su paso por el emblemático Tablao Cordobés de Barcelona y el 9 de septiembre por el Festival de Algodonales (Cádiz).