David Lang hace una relectura política del Fidelio de Beethoven en "Prisoner of the State"

El neoyorquino David Lang ofrece una visión política del "Fidelio" de Beethoven en su obra "Prisoner of the State", una relectura de la ópera del compositor de Bonn, que se presenta mañana sábado en el Teatre Grec de Barcelona en el marco del festival Grec, tres años después de que se suspendiera por la pandemia.

El director de L'Auditori, Robert Brufau, ha recordado este viernes en la presentación de la obra que "Prisoner of the State" nació como encargo y coproducción de LAuditori, The New York Philharmonic, De Doelen Concert Hall (Róterdam), The Barbican (Londres), la Orquesta Sinfónica de Bochum, el Concertgebouw de Brujas y la Ópera de Malmö para conmemorar el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven, que tuvo lugar en 2020.

Para Brufau, "en 'Fidelio' Beethoven pasó de puntillas por cuestiones políticas y seguramente por esa razón no tuvo la respuesta que tuvieron otras de sus obras".

Este nuevo trabajo de David Lang aporta luz sobre los temas atemporales de Beethoven: el amor, el abuso de poder, la supresión de los derechos individuales mediante la intriga política, para, como él mismo ha reconocido, "mostrar la ópera de Beethoven bajo una luz más contemporánea y política".

Ludwig van Beethoven tardó años en escribir la versión definitiva de su única obra para el escenario, de la cual no solo cambió el título (inicialmente se titulaba "Leonora"), sino que también produjo versiones diversas del libreto.

Lang ha escrito su propio libreto para esta versión de la narración sin utilizar ni una nota de la música de Beethoven, pero comenzó con las diversas versiones de los libretos originales, filtrando las cosas que sentía que eran dramáticamente confusas o fuera del tema, buscando momentos que pensó que eran extraños o interesantes, o que le dieran la oportunidad de profundizar un poco más en el entorno, el personaje o la narrativa.

"Mi proceso fue simplificar las partes del libreto que había guardado y comentarlas, agregando lenguaje de otros textos externos que pudieran profundizar nuestra comprensión del original: "Por ejemplo, después de que el Gobernador ordena al Carcelero que lo ayude a matar al Prisionero, he añadido un aria que es una paráfrasis del famoso dicho de Maquiavelo de que 'es mejor ser temido que ser amado'".

En la ópera original, el amor de Leonora es suficiente para liberar a su ser querido, encarcelado injustamente por motivos políticos, mientras que en "Prisoner of the State" Lang cuestiona el idealismo romántico ante las costumbres políticas del siglo XXI.

Mientras construía su libreto, Lang también se basó en definiciones históricas de criminalidad que pueden haber influido en "Fidelio": "Tenía curiosidad por saber quiénes creía Beethoven que eran los prisioneros en 1805, cuando se estrenó su obra y encontré una lista de ese año de los delitos por los que los prisioneros ingleses podían ser transportados a Australia y usé parte de ella en la nueva obra".

La puesta en escena, económica pero dramática, obra de Elkhanah Pulitzer, sitúa el mal y el encarcelamiento en el centro del escenario: el gran coro de prisioneros, presente durante toda la representación, es el foco visual y musical dominante.

Ese coro de prisioneros es interpretado por el coro de hombres del Cor Jove de l'Orfeó Català y del Cor de Cambra del Palau (voces masculinas), que junto con la OBC acompaña a las voces solistas: Claron McFadden (Asistente), Jarrett Ott (Prisionero), Davóne Tines (Carcelero) y Alan Oke (Gobernador).

El gobernador (el Pizarro de Fidelio, releído por Lang) sugiere en un aria que es "mejor ser temido que amado"; y el prisionero de Lang, igual que el de Beethoven, en una celda claustrofóbica y subterránea, experimenta la alegría de reencontrarse con su Leonora.

Pero en la puesta en escena de Pulitzer, no tenemos ninguna duda de que el Fidelio de Lang tiene lugar en un mundo menos indulgente y más familiar que el de Beethoven. EFE.

