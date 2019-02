David Cirici novela "con los cinco sentidos" el amor de un ciego y su relación con Picasso

El escritor David Cirici se pone en la piel de un adolescente ciego en su última novela, 'L'olor del desig' (Proa), para relatar su historia de amor con su profesora y su relación con el pintor Pablo Picasso, algo que le obligó a escribirla "con los cinco sentidos".

En la rueda de prensa de este lunes, el novelista se ha confesado "obsesionado por la percepción", cosa que lo ha llevado a indagar cómo su protagonista, el joven André, percibe la realidad y el arte.

"La literatura es ciega, puesto que explica imágenes que no están", ha reflexionado Cirici a propósito de su obra, donde no figura ninguna descripción paisajística y en la que el lector no descubre hasta pasadas unas cuantas páginas que quien cuenta la historia no puede ver.

"En una novela el punto de vista es fundamental, para mí, incluso más que el argumento", ha explicado el autor, que después de 24 años dedicado a la publicidad y a las artes visuales, ha buscado enfrentarse a "un mundo sin imágenes".

Por esta razón, a su juicio, la novela representa "una exploración de los sentidos", comparable a la que Patrick Süskind hizo en su célebre 'El perfume', donde "el deseo y el tacto" son esenciales para describir la relación amorosa entre André y su profesora Céline.

Quien también se siente seducido por André, aunque en una dimensión intelectual, es el artista Pablo Picasso, que Cirici retrata "de manera coherente a lo que se sabe sobre él, pero convertido en un personaje vivo".

"El pintor queda seducido por una persona que, por ser ciega, está a las antípodas de su arte, pero que sin embargo es capaz de explicarle cómo percibe el mundo" --ha ahondado el autor--, cosa que el lector observa, por ejemplo, cuando André explica al padre del cubismo cómo entiende la lluvia.

'L'olor del desig' es el siguiente libro que publica Cirici tras ganar el Premio Sant Jordi 2016 con 'El setè àngel' --un galardón que le ha proporcionado "más seguridad" a la hora de escribir--, y que se editará en 'braille' en colaboración con la Fundación Once.

PERSONAJES FEMENINOS "CONTUNDENTES"

Cirici, que compagina la creación literaria con la enseñanza de la lengua y la literatura, ha explicado que fue la guionista y escritora Carmen Fernández quien le convenció de que la relación amorosa que vertebra la novela fuese entre un adolescente y una mujer adulta, y no entre un profesor y una alumna tal y como tenía pensado en un principio.

Este cambio "simple pero importantísimo" ha llevado al autor a crear personajes femeninos "contundentes", como el de Céline y el de la madre de André, que lo educa de manera "positiva e innovadora" en la Francia de los años 60, cuando adquiere fuerza el movimiento feminista liderado por figuras como Simone de Beauvoir.

"Sin que sea santo de mi devoción, admiro la relación que el presidente francés, Emmanuel Macron, tiene con su esposa Brigitte: mujeres como ella, valientes y que rompen esquemas, representan otro tipo de feminidad", ha dicho.