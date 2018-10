Darío Villanueva: "Ya había decidido no presentarme, no ha sido un calentón"

Carmen Naranjo

El director de la Real Academia de la Lengua, Darío Villanueva, ha asegurado hoy a Efe que la decisión de no presentarse a la reelección la tomó en el verano de 2016 porque ya lleva 9 años en cargos de la institución, y ha insistido en que no obedece a una situación concreta "ni mucho menos a un calentón".

Darío Villanueva anunció ayer por sorpresa ante el pleno de la RAE, en la primera reunión que mantiene tras el verano, que no volvería a presentarse a una posible reelección del cargo en las elecciones del próximo mes de diciembre.

Villanueva (Villalba, Lugo, 1950) fue elegido director de la RAE el 10 de diciembre de 2014, institución en la que fue anteriormente secretario desde 2009.

"Es perfectamente comprensible" haber tomado esta decisión, ha indicado el director de la RAE, que asegura que está "completamente seguro" de que hubiera sido reelegido por los académicos si hubiera querido continuar.

La RAE debe elegir a su presidente el próximo mes de diciembre entre los académicos que la integran y todos ellos son candidatos: el pleno de la corporación está constituido actualmente por 46 académicos de número, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, que son elegidos para mandatos temporales, mientras que las plazas académicas son vitalicias.

"No hay ninguna otra interpretación. Es muy sencillo y quien diga que obedece a algo concreto no sabe lo que pasa o incluso está manipulando la situación", ha recalcado el director, que ha destacado el "reconfortante apoyo" de sus compañeros, que ayer le transmitieron su tristeza por el hecho de que no se presentara a la reelección.

Villanueva, que fue elegido académico en 2007 por el sillón D, ha indicado que cuando asumió la dirección de la RAE ya era consciente de la situación económica que afrontaba ya que había ocupado anteriormente la secretaría, cargo en el que fue reelegido.

Los recursos de la RAE, ha recordado, han caído en los últimos años por la crisis editorial, que ha hecho descender las ventas de sus diccionarios y gramáticas; además de por la bajada en un 60 por ciento de la aportación del Estado desde 2008, y que en la actualidad se sitúa en 1,6 millones de euros, casi un 20 por ciento del presupuesto total de la institución, de 7 millones de euros.

A esto se unen el descenso del rendimiento de capital de la Fundación Pro RAE, que ahora "es cero", y el efecto de la crisis en los patrocinadores.

"Sabía perfectamente las dificultades a las que me enfrentaba y que iba a ser director para capear esos cuatro temporales a la vez", realidades críticas contra las que sigue luchando, ha destacado.

Ante esta situación, ha destacado el logro de haber conseguido que la Fundación de la Obra Social La Caixa patrocinara el Diccionario de la RAE en línea, que tiene 65 millones de consultas al mes y que compensa la pérdida por derechos de venta de los diccionarios físicos.

Y, especialmente, ha subrayado la creación de la plataforma de pago "Enclave/RAE" cuya venta de licencias "tiene que ser una de las grandes soluciones económicas" de la institución.

Por 30 euros anuales, la RAE vende licencias de esta plataforma profesional de servicios lingüísticos de la Academia de la Lengua y que reúne los contenidos y recursos acumulados en sus 300 años de funcionamiento a través de sus diccionarios, ortografías y gramáticas.

"Tomé la decisión de que no íbamos a estar siempre llorando pidiendo la sopa boba de las subvenciones", ha recordado Villanueva, que ha apostado por este instrumento de trabajo para compensar el déficit.

En estos años, ha indicado, ha mantenido a la Academia de la Lengua "sin deudas" y ha confiado en aprobar un presupuesto equilibrado, aunque ha recalcado que lo importante es la "sostenibilidad".

Además del reto económico, la persona que le suceda al frente de la RAE deberá comprender, ha dicho, que deben convertirse en "la Academia de los nativos digitales", dirección en la que han ido encaminadas todas sus decisiones, ha subrayado.

Otro reto es mantener el papel activo de la RAE al frente de la red de 23 Academias de la Lengua española que hay en el mundo y recordar que los españoles representan solo el 8 por ciento de los hispanohablantes y que no son los dueños del idioma.

Precisamente, Villanueva enmarca en esta acción el viaje que ha emprendido hoy a Washington, donde se celebra el 45 aniversario de la creación de la Academia Norteamericana de la Lengua española.

El director de la RAE ha destacado el apoyo de los reyes a la institución y ha expresado su "decepción" por considerar que los políticos españoles no tienen en su agenda la cultura "ni la importancia de la lengua española".

Sobre su posible sucesor o sucesora, se ha mostrado "muy tranquilo" porque está completamente seguro de que hay académicos que pueden asumir los frentes de la RAE, tanto el intelectual, como el diplomático y el económico, este último el preeminente en la actualidad para la academia.