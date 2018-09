Daniel Torres se refugia en sus viñetas, su patria, para huir del procés

El creador del mítico personaje Roco Vargas, el dibujante Daniel Torres, afincado en Barcelona, reconoce que le resulta insoportable "el ruido de fondo" del procés, del que trata de escapar refugiándose en sus viñetas, a las que reconoce como su verdadera patria.

"Es un ruido de fondo muy desagradable, sobre todo para alguien como yo que no soy nacionalista de ningún tipo, ni patriota de nada.Yo soy patriota de mis viñetas (sonríe), lo demás me parece absurdo, me aburre, me parece estúpido, por eso me meto en lo mío", explica el autor en una entrevista con Efe.

Torres, que participó en XXIII Jornadas Internacionales del Cómic "Villa de Avilés", asegura que la situación que vive Cataluña está creando un importante malestar a nivel de calle.

"Está claro que la sociedad catalana está divida y en medio de ese rifirrafe, está el fenómeno de la Barcelona turística, que para el que vive allí es bastante incómodo", comenta el historietista, que se pregunta dónde está aquella Barcelona del 92 que tanto impresionó al mundo.

"Esto crea neurosis, porque por muy apartado que estés del asunto político, te molestan tu día a día, desde hace un año se ve gente enfervorizada por la calle con aspecto de querer partirle la cara al otro, y te preguntas, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí?", comenta.

Roco Vargas, su personaje más celebre y refugio inopinado del procés, tiene la vida segura, nunca lo dejará morir, "porque forma parte ya de la historia del cómic en España".

Desde 1983, año en el que le dio vida, Roco Vargas es un escritor de ciencia ficción, dueño de un club nocturno y galán consumado, que recorre todo el sistema solar resolviendo los conflictos que amenazan a la humanidad.

Mientras realizamos la entrevista, a la puerta del hotel esperan seguidores del personaje con varios libros para que los firme su creador: "A mí eso siempre me sorprende porque yo no soy nada coleccionista ni nunca he pedido un dibujo a nadie", comenta divertido.

La historia nace junto al resurgimiento de la cultura popular tras la muerte de Franco, cuando de pronto desaparece la censura y empiezan a surgir muchas publicaciones de todo tipo.

"Es una época en la que los autores de cómic nos posicionamos, unos en una línea más social, retratando lo que estaba pasando en los años de la movida, y otros que hacemos un homenaje a lo que conocimos de niños: la aventura y la épica".

Después de intentarlo con otros personajes, con Roco consigue lo que tenía diseñado en su cabeza, todo un mundo paralelo inspirado en el retrofuturismo donde tienen lugar sus aventuras espaciales.

Reconoce que el personaje tiene algo de él, no en el sentido físico, sino porque desearía disfrutar de ese mundo especial de ciencia ficción trufado de elementos gráficos de diseño y culturales de los años cuarenta, cincuenta y sesenta.

En el mundo que habita Roco Vargas, todo el sistema solar está habitado por humanos de distintas razas: "crear ese mundo y dibujarlo es muy placentero y, por supuesto, me hubiera gustado mucho vivir en él".

Torres trabaja ahora en una nueva entrega del universo de Roco Vargas, donde, curiosamente, su personaje principal queda orillado en la trama por otro al que el autor había dado muerte, Archi Cooper, resucitado para una nueva trama.

Llevará por título "El futuro que no fue", pero, al mismo tiempo, trabaja en otro proyecto, una nueva entrega de Roco Vargas en la que el protagonista vuelve a su juventud. Así que Roco, no sólo no morirá nunca, si no que rejuvenecerá.