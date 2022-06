Daniel Fopiani: mis novelas siempre tienen un mensaje o una crítica social

Rafael Peña

El escritor gaditano Daniel Fopiani, que acaba de poner en el mercado su tercera novela, "El corazón de los ahogados", ha reconocido que su principal característica es escribir libros "que tienen un mensaje o una crítica social", además del "habitual" suspense para "enganchar" al lector.

Daniel Fopiani Román (Cádiz, 1990) comparte su trabajo de sargento de Infantería de Marina con su auténtica pasión como son los libros desde hace más de una década, lo que le ha valido importantes reconocimientos.

En una entrevista con EFE, con motivo de su presencia en Ceuta para asistir como invitado a la Feria del Libro, Fopiani ha estimado que sus novelas "son thriller donde siempre habrá un crimen, donde hay que descubrir quién es el culpable, pero además de esa trama de suspense me preocupo mucho de que todas tengan un mensaje o una crítica social".

De hecho, explica que en "El corazón de los ahogados", ambientada en la isla de Alborán, habla mucho sobre la inmigración ilegal en el Mediterráneo occidental y remacha: "Siempre me gusta dejar una reflexión que despierte un mensaje en los lectores".

En su opinión, "escribir una novela o ficción no sólo se trata de poner en marcha una trama sino que siempre es importante ofrecer algo nuevo y que el escritor transmita una idea. Escribir es una herramienta, la palabra es una de las armas más afiladas y utilizo mis novelas para dejar algunos mensajes cuando hacen falta".

"De hecho, en mi último libro transmito una imagen más cercana del trabajo del militar cuando los que no estén muy relacionados con el Ejército sepan que un soldado también desarrolla operaciones humanitarias como la vigilancia marítima, estar en la calle cuando el covid-19 o ayudar en el volcán de La Palma, es decir, tenemos otras labores sociales y humanitarias que también son muy importantes dentro de nuestro trabajo", reflexiona.

Atraer al público no es una tarea fácil. "Parece que cada vez la gente lee menos por las opciones de ocio pero el libro no se perderá, hay lectores que nos hacen muy felices".

Ha reconocido que el oficio de escritor llegó a su vida "mucho antes" que el de militar: "Con quince o dieciséis años tenía relatos o cuentos breves escritos y con dieciocho entré en las Fuerzas Armadas, por lo que he intentado compaginar ambos con profesionalidad".

No obstante, esta labor es "complicada" por la falta de tiempo. "Ser infante de Marina me hace estar muchos meses desplegado en misiones en el exterior, pero también estas operaciones me han inspirado o ver lugares, culturas y costumbres que me sirven para expresar en mis historias".

Ganador del Premio Valencia Nova de Narrativa en 2017 con su novela "La carcoma", está muy satisfecho de la acogida de sus trabajos. "Llevo más de catorce años, empecé autopublicando mis novelas y desde el 2017 cuando gané ese premio se me abrieron las puertas del mundo editorial de primer nivel y ahora estoy muy contento de publicar con el grupo Planeta porque tengo la oportunidad de llegar a muchos lectores que es lo que todos soñamos".

Finalista a la mejor novela de Cartagena Negra 2020 con su obra "La melodía de la oscuridad" que tiene como protagonista a un invidente, el andaluz comenzó con dos relatos y luego se afianzó en las novelas. "Gané premios importantes en el mundo del cuento pero esa literatura que escribía con 20 años no me representa actualmente ya que ahora empujo al mercado las últimas tres novelas".

Sobre si se siente conocido y reconocido no duda en afirmar que "es difícil hacerte camino pero estoy muy agradecido por el buen trato que me ofrece el mercado editorial así como los lectores a través de las redes sociales y todos esos comentarios que se lo pasan bien leyéndome, lo cual me hace enormemente feliz". EFE

