Dani Fernández, Belén Aguilera y Ptazeta, en el MTV Push Live en PortAventura

Dani Fernández, Belén Aguilera y Ptazeta son los tres cantantes españoles seleccionados para participar en la primera edición en España de MTV Push Live by PortAventura World, iniciativa destinada a apoyar a artistas emergentes que se celebra esta semana en el parque de atracciones de PortAventura, en Tarragona.

MTV Push Live by PortAventura World se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de junio en el área Bang Bang West del complejo de ocio, con las actuaciones en directo de Dani Fernández (24 de junio), Belén Aguilera (25 de junio) y Ptazeta (26 de junio).

MTV Push es la iniciativa de MTV que, desde 2009, apoya cada mes a artistas emergentes seleccionados brindándoles la oportunidad de lanzar sus carreras musicales.

Nombres tan conocidos como Justin Bieber, Imagine Dragons, Ariana Grande, Selena Gómez, Dua Lipa o Billie Eilish han sido artistas MTV Push. "Ahora ha llegado el turno de los artistas españoles", señalan los organizadores en un comunicado.

Además de disfrutar de esta experiencia musical, los asistentes podrán disfrutar de las atracciones y los espectáculos que ofrece el parque temático.

El director general de PortAventura World, David García, explica que el parque quiere llegar particularmente al público joven a través de acciones vinculadas con la música y los conciertos en vivo.

"Por eso MTV es un excelente socio, que les proyecta además en el ámbito internacional", señalan desde el complejo.

Dani Fernández (Alcázar de San Juan, Ciudad Real, 1991) es un cantante y compositor que formó parte de la banda Auryn y que inició su carrera en solitario después de la separación del grupo. Ha publicado dos discos y entre sus canciones más conocidas figuran "Disparos", "Bailemos" y "Clima tropical".

Belén Aguilera (Barcelona, 1995), una de las voces emergentes del pop nacional, se dio a conocer bajo el nombre de "The girl and the piano" y se convirtió en un fenómeno viral gracias a vídeos caseros en los que aparecía interpretando éxitos de otros artistas. Ha participado en el programa musical La Voz y ha colaborado con cantantes como Edurne o Lola Índigo.

La rapera canaria Zuleima González (Arucas, 1998), conocida artísticamente como Ptazeta, tiene 24 años y ha pasado del anonimato al éxito en solo unos meses gracias a temas como "Mami", que se hizo viral en plena pandemia. Recientemente ha publicado su primer ámbum, "The party en la casa".