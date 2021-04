Cvirus.- Ayuntamiento de Sevilla lamenta la suspensión de los toros "a última hora" por las "interpretaciones" de Junta

"No comprendemos las distintas interpretaciones de Junta de una misma norma y que las más restrictivas estén afectando siempre a Sevilla"

El concejal delegado de Gobernación y Fiestas Mayores de Sevilla, el socialista Juan Carlos Cabrera, ha lamentado este viernes que el sector taurino haya visto como "a última hora y con todo preparado" se ha tenido que suspender las corridas de toros en la plaza de la Maestranza por la "interpretación" de los criterios sanitarios planteada por la Junta de Andalucía ante la pandemia originada por el coronavirus.

"No comprendemos tampoco que sobre una misma norma se estén produciendo por parte de la Junta distintas interpretaciones y las más restrictivas estén afectando siempre a Sevilla", ha indicado Cabrera a Europa Press, tras advertir de que "no se puede llevar al límite a todo un sector, como ha ocurrido esta semana, con el único objetivo por parte de la Junta de Andalucía de eludir su responsabilidad".

En este marco, Cabrera ha afirmado que el gobierno local "mantiene el respeto" a las decisiones de las autoridades sanitarias, "su lealtad y su máxima cooperación tal y como se ha hecho desde el inicio de la pandemia". "No vamos a cuestionar el criterio sanitario", ha indicado. No obstante, entiende que "las formas, la comunicación y la coordinación interna de la Junta de Andalucía durante los últimos días han sido completamente inadecuadas, generando incertidumbre e inseguridad en muchos sectores pero especialmente en el de los toros".

En este sentido, ha apuntado que "cada administración tiene que asumir sus responsabilidades y ser clara y transparente con la ciudadanía, en un momento tan serio y tan difícil como este en el que está en juego la salud pública", al tiempo que ha añadido que "la fiesta de los toros requiere un respeto y un trato adecuado".

Por ello, considera que "no se puede llevar al límite a todo un sector con el único objetivo por parte de la Junta de Andalucía de eludir su responsabilidad", ya que entiende que "intentar desviar el tema hacia el Gobierno central por no querer asumir la responsabilidad de la decisión es una falta de respeto a todo el sector taurino, a las miles de ganaderías y dehesas, a esta fiesta y a la ciudad".

Cabrera ha destacado que la Junta de Andalucía "ha dilatado sin respuestas claras, generando confusión o buscando eludir responsabilidades decisiones con un enorme impacto económico y social como la restricciones a la fiesta de los toros en el Maestranza sabiendo desde el principio que con esa interpretación de la normativa no se iban a celebrar corridas". "No podemos llegar a las últimas horas, con inversiones hechas, con todo preparado, con entradas vendidas y con expectativas generadas. Es una falta de previsión y de coordinación", advierte.

A este respecto, el delegado de Gobernación y Fiestas Mayores ha señalado que hace falta "más claridad y transparencia" por parte de la Junta de Andalucía en los niveles de alerta sanitaria para que la población pueda entender y adecuar sus previsiones a la evolución de la crisis sanitaria. "Si la decisión estaba tomada por parte de la administración autónomica hace días, incluso semanas, se debería haber trasladado así", insiste.

"No entendemos la interpretación que está haciendo la Junta de Andalucía en torno a la fiesta de los toros y los aforos en la Maestranza, pero no lo vamos a cuestionar. No comprendemos tampoco que sobre una misma norma se estén produciendo por parte de la Junta distintas interpretaciones y las más restrictivas estén afectando siempre a Sevilla. De todas formas, la respetamos como siempre hemos hecho. Pero estamos completamente en desacuerdo con las formas, los tiempos y el trato que ha recibido este sector por parte del gobierno andaluz en las últimas semanas", ha añadido Cabrera.

Por último, ha destacado que "la suspensión de todas las fiestas de la primavera tiene un enorme impacto económico y sobre el empleo en muchos sectores en Sevilla, entre ellos, los toros". "Y todavía no hemos visto prácticamemente ni un gesto ni un movimiento de importancia por parte de la Junta de Andalucía para apoyar a los autónomos y empresarios afectados", añade.