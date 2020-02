Curiosidades de los Oscars 2019; de la 'siesta' de Scorsese a la cara de circunstancia de Penélope Cruz

La gala de los Oscar no solo ha dejado a ‘Parásitos’ como la gran ganadora de la noche, y a la traductora de su director como una de las protagonistas de la noche. Esta 92ª edición nos dejó más de algún detalle.

En una gala donde predominaron las actuaciones musicales se volvió a apostar por no tener unos presentadores predeterminados. Sin embargo fueron muchas las caras conocidos que pasaron por delante del micrófono.

Comenzaron la gala Janelle Monáe y Billy Porte con una actuación que parodiaba a las películas nominadas pero que también recordaba a las grandes olvidadas como ‘Mindsomar’ o a Greta Gerwig como mejor directora. Una Greta a la que no paraba de enfocar la realización como si de una especia de compensación o reivindicación se tratase.

Los primeros en manifestarse para ser presentadores en próximas galas fueron Steve Martin y Chris Rock, que ponían el toque de humor al inicio de gala.

Tras los primeros premios llegaba uno de los momentos de la noche. ¿La aparición de algún actor famoso?, ¿una sorpresa que nadie esperaba? No, la actuación de Gisela. La exconcursante de Operación Triunfo subió al escenario de estos Oscars para interpretar junto a otras 9 personas la canción de ‘Frozen II’. La española decía vivir un sueño, aunque los protagonistas de su sueño fueron los rótulos ya que a la hora de presentarla aparecía escrito ‘castilian’ en vez de ‘spanish’ que aparecía en la representante mexicana.

Hubo también tiempo para los recuentros, como los de Daine Keaton y Keanu Reeves, que mantuvieron una relación amorosa tras filmar la película “Alguien tiene que ceder” en 2003. Ambos presentaron el premio al mejor guion original entre bromas. Incluso Keaton casi se carga el micrófono al anunciar al ganador, y también, casi se vuelve loca intentando encontrar a quién entregarle la estatuilla en el escenario

Taika Waititi, también fue uno de los reconocidos por su trabajo en ‘Jojo Rabbit’ agradeció a su madre por “ser su madre” y demostró donde se colocan los premios mientras la gala continúa: debajo del asiento de delante. Es lo que tienen los asientos de los teatros que no dan espacio para muchas comodidades

Para momento incómodo el que vivía Shia Laboeuf junto a Zak Gottasagen, un actor con Síndrome de Down. Ambos eran encargados de anunciar un premio, y Gottasagen se puso algo nervioso, algo que pareció no agradar a su compañero en los Oscars.

Otras que opositaron para presentar en un futuro fuero las actrices Maya Rudolph y Kristen Wiig que aparecieron muy cabreadas por el ninguneo a las directoras. Después de afirmar que se trataba en una broma realizaron un popurrí musical que levantó los aplausos del público.

Cinematográficamente hablando, esta gala nos deja varios hitos. ‘Parásitos’ es la primera película de habla no inglesa que consigue hacerse con el premio a mejor película. Es cierto que ‘The Artist’ era de nacionalidad francesa, pero al ser muda y con mucha producción norteamericana no fue tan genuina como la película surcoreana. Otro hito, ha sido la segunda vez que dos actores reciben un galardón por interpretar el mismo papel. Joaquin Phoenix recibía el Oscar por el Joker, algo que hacía póstumamente Heath Ledger con el mismo personaje. La primera vez que sucedió esto fue con Vito Corleone, Al Pacino y Robert De Niro fueron premiados por interpretar al mítico famoso. También fue la gala donde el matrimonio Obama pasó de la Casa Blanca a ganar un Oscar. ‘American Factory’, el documental que producen se hizo con el Oscar al mejor documental.

Congrats to Julia and Steven, the filmmakers behind American Factory, for telling such a complex, moving story about the very human consequences of wrenching economic change. Glad to see two talented and downright good people take home the Oscar for Higher Ground’s first release. https://t.co/W4AZ68iWoY