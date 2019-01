La Cúpula y Norma llevan unas supuestas "rencillas" al ring del BCNegra

Sergio Andreu

Los problemas hay que evitar que se enquisten si uno no quiere que le provoquen una úlcera, y así La Cúpula y Norma, los dos buques insignia del cómic barcelonés han aceptado el ring que, literalmente, les ha ofrecido el festival BCNegra para acabar con unas supuestas "rencillas" que arrastraban desde hace años.

No obstante, la sangre no ha llegado al río, ya que los editores -que hoy no estaban para muchas llaves- han preferido ver cómo un grupo de luchadores de wrestling se han enfrentado por ellos en un ambiente más que festivo: el cuadrilátero que BCNegra ha instalado en la antigua fábrica Estrella Damm en el Eixample barcelonés.

Rumor, fantasía, realidad... ¿quién sabe?, ¿importa?, las relaciones entre estas dos editoriales, ambas con cuarenta años a sus espaldas, han estado marcadas por una trayectoria paralela, desde su fundación a finales de los setenta, aunque cada una dentro dentro de sus cánones y estilos. En cuatro décadas, pueden pasar muchas cosas...

De hecho, de cara a esta velada, y para "calentar el ambiente", algún malicioso guionista ha dejado correr, entre otras historias, la leyenda de un rifirrafe subido de tono en un bar de la Barceloneta entre las responsables de la dos editoriales por un "quítame unos premios", que acabó como el rosario de la aurora. Leña para esta divertida velada.

Al final, el humor se ha impuesto en esta "guerra sin cuartel en la que solo puede ganar uno", ha bromeado el presentador que ha ido presentado a los luchadores, algunos de ellos con camisetas de las editoriales, y que han llegado a golpear a sus rivales con los álbumes de cómic.

A pesar de todo, los espectadores de esta curiosa propuesta, que se enmarca en el programa de actividades del BCNnegra, hubieran preferido, sin duda, ver una verdadera trifulca entre la poderosa transexual Anarcoma (La Cúpula) y el mucho menos carnal, pero también superviviente nato, Corto Maltés, en algún antro nocturno de lo que fue "el chino" barcelonés.