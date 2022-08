Cultura reitera que no trasladará la Dama a Elche por consejo de los expertos

El Ministerio de Cultura y Deporte ha reiterado este miércoles su rechazo a trasladar la escultura de la Dama de Elche al municipio alicantino, en base a la recomendación de los expertos que "desaconsejan su traslado".

El alcalde de Elche, el socialista Carlos González, ha pedido este miércoles nuevamente el traslado de la talla íbera en una entrevista con Efe, con motivo del aniversario de su hallazgo, que este jueves cumple 125 años de su descubrimiento.

González ha pedido "valentía" al ministro de Cultura, Miquel Iceta, para "vencer a las resistencias" y "superar los miedos" que impiden la vuelta de manera temporal de la escultura a la ciudad ilicitana, donde existe "un anhelo colectivo en torno a la figura".

El alcalde de la localidad se muestra convencido de que la Dama "debe y puede venir" a Elche bajo la fórmula del préstamo o de la cesión temporal, porque "las dificultades y las resistencias son las mismas que en 2006", cuando la Dama estuvo cedida a la ciudad durante seis meses.

Un portavoz de cultura ha señalado a Efe que el Ministerio de Cultura y Deporte, como ha explicando en anteriores ocasiones, "basa sus decisiones en las recomendaciones de los expertos, que en este caso desaconsejan su traslado".

El propio Iceta respondió de igual forma a una pregunta al senador de Compromís, Carles Mulet, el pasado julio en el Senado.

"Mientras que los informes técnicos desaconsejen el movimiento yo como ministro no lo voy a autorizar. La dama es un monumento único, no me hable de réplicas y, como ministro, yo aconsejaría a cualquiera que no poner por delante los intereses políticos partidistas antes que la seguridad de esa pieza", contesté.