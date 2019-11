Cultura critica que el abogado de Salvar el Archivo de Salamanca perteneció a Vox y les acusa de "querer intoxicar"

El Ministerio de Cultura y Deporte ha acusado a la asociación Salvar el Archivo de Salamanca, de la mano de su presidente Policarpio Sánchez, de "querer intoxicar" en campaña electoral tras anunciar una denuncia contra el ministerio y su máximo responsable, José Guirao, por los papeles del archivo de Salamanca. Además, fuentes ministeriales señalan a Europa Press que el abogado de la organización, Enrique de Santiago, fue el anterior responsable provincial de Vox

La organización ha anunciado que presentará una denuncia ante la Audiencia Nacional por no devolver al Centro Documental de la Memoria Histórica los documentos que partieron "indebidamente" de su sede hacia Cataluña o que no han regresado a sus instalaciones al no haberse entregado a sus propietarios por parte de la Generalitat.

Por si parte, fuentes del ministerio de Cultura señalan que durante el mandato de José Guirao como ministro no ha salido ningún papel del Archivo de Salamanca y se han incrementado sus fondos con la incorporación de legados destacados

Entre ellos, señala los de Marcelino Camacho; la biblioteca de Fermín Solana Prellezo, senador por Palencia y discípulo de Tierno Galván; la colección fotográfica del general Martín Pinillos, primer inspector de los campos de concentración del franquismo; la colección de negativos fotográficos de Walter Reuter adquiridos al galerista Tino Calabuig; biblioteca de la hispanista canadiense Maryse Bertrand de Muñoz, especializada en narrativa de la Guerra Civil española; la biblioteca y archivo del norteamericano Mark Priceman, traductor en el juicio de Nüremberg y miembro de las Brigadas Internacionales (POUM); el archivo de la Unión Militar Democráctica; o las colecciones fotográficas de Enrique Cano, fotoperiodista de Diario 16.

Además, aseguran que el pasado 15 de julio ya respondió a Policarpo Sánchez y le solicitó que remitiera la relación detallada de los documentos que consideraba mal restituidos o mal reproducidos, con el objetivo de poder atender su petición.

En este sentido, aseguran que las posteriores comunicaciones de Policarpo Sánchez al Ministerio -la última recibida el pasado 8 de octubre- siguen sin incluir la identificación concreta que se le había requerido y aluden nuevamente a fondos documentales de forma "imprecisa y genérica".

Finalmente, insisten en que en "ningún momento" se ha hecho dejación de competencias y se ha seguido siempre la normativa técnica en materia archivística y de microfilmación y digitalización, así como los mandatos y repartos competenciales que establece la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica.